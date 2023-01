Alex Caniggia filtró una intimidad en El Trece y puso incómoda a una participante: "Un pedito"

El hijo de Mariana Nannis protagonizó un gracioso momento en Los Desconocidos de Siempre. Alex Caniggia conduce el nuevo ciclo de las tardes de El Trece desde el 9 de enero.

Alex Caniggia recibió en su programa de El Trece a una mujer especialista en protocolo y ceremonial y reveló un dato escatológico que perturbó a la participante. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia habló sobre una incontinencia que tiene cuando está en la mesa y causó la risa de todos los presentes en el estudio.

En una de las pantallas del estudio de Los Desconocidos de Siempre se pudo ver a la mujer junto a una lujosa mesa lista para que los comenzales se sentaran, como muestra de un día de trabajo suyo. Caniggia no pudo evitar hacer un comentario subido de tono en alusión a esa imagen.

"¿Qué es lo que nunca hay que hacer en la mesa?", preguntó el exparticipante de Bailando por un sueño. "Además de eructar y tirarse un pedo, por ejemplo. Igual yo a veces me tiro algún pedito, algo. Les juro, es como que digo mejor afuera que adentro", agregó Caniggia y todos se echaron a reír, aunque la concursante soltó una risa nerviosa e hizo un incómodo silencio. Walter Queijeiro rompió la tensión al rematar entre risas: "Doy fe", para aseverar que lo relatado por Alex era cierto.

"No apoyar los codos. La servilleta enla falda. Cuando se termina de comer, los cubiertos van paralelos y no cruzados", enumeró la experta sobre las acciones que no hay que practicar a la hora de almorzar o cenar en un evento público importante según las normas de protocolo y ceremonial.

Alex Caniggia sobre su nueva apuesta como conductor de televisión

"Nunca me imaginé ser conductor, jamás, ni era algo que pensara. Pero cuando vino la propuesta me dije, '¿Qué? ojo eh'. Ser conductor es otro nivel, con lo cual había que pensarlo", enunció el humorista en diálogo con Primicias Ya. Y sumó: "Pensé unos diez días, y me dije 'tengo que ser conductor, ya no van más los realities'. Ahí acepté, y firmé, ¡puse el gancho!".

"Voy a estar más serio, no puedo ser como soy yo, no puedo estar tan zarpado. El programa es extenso, hay momentos de mucha seriedad, y yo la voy a romper toda", soltó el joven dís antes de que se estrenara el ciclo cuya mediciones de rating no eran las esperadas por el canal. Y cerró: "Se viene una nueva era de conductores jóvenes, limpiemos todo lo viejo que venga lo nuevo, en la vida hay que renova".