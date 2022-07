Alex Caniggia aniquiló a Marcelo Tinelli tras su debut en El Trece: "Una verga"

El ganador de El Hotel de los Famosos opinó abiertamente del nuevo programa de canto y lanzó una letal crítica contra el conductor.

Alex Caniggia opinó sobre Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli (por El Trece), y lanzó una letal crítica. Tras haberse coronado como el primer ganador de El Hotel de los Famosos, el influencer regresó a la pantalla chica para hablar de su triunfo, pero también decidió hablar del formato por el que apostó el famoso conductor.

En una de las más recientes emisiones de Socios del Espectáculo, Alex Caniggia asistió como invitado especial tras ganar el reality show. Sin embargo, en medio de la entrevista, el infleuncer fue consultado por el nuevo formato de El Trece, el cual ocupará el lugar que antes le pertenecía a El Hotel de los Famosos, y lanzó una fuerte opinión fiel a su estilo.

"¿Viste el debut de Marcelo ayer?", consultó Rodrigo Lussich a Caniggia, el gran invitado del día. "Si, lo vimos porque empezó justo después de El Hotel de los Famosos", contestó el hermano de Charlotte Caniggia en principio, sin dar ninguna opinión al respecto. Sin embargo, el conductor indagó un poco más y quiso saber qué le había parecido, pero no obtuvo la respuesta esperada.

Ante la consulta de Lussich, Caniggia contestó: "¿Querés que te sea sincero? ¿Querés que te sea sincero? Es una verga". La respuesta del infleuncer generó la sorpresa del conductor y de las panelistas, quienes trataron de aplacar la situación para evitar problemas en El Trece. Sin embargo, Alex no se calló en ese momento.

"El programa es malísimo. ¿Vos los viste? Es muy malo", determinó Alex Caniggia sin lugar a réplicas. Por último, el influencer se refirió a la posibilidad de formar parte del programa en el caso de que lo convocaran y fue letal: "Pero ni en pedo. Ni ahí voy".

Alex Caniggia contó que hará con los diez millones de pesos que ganó en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia se consagró como el ganador de la primera temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece) tras la gran final contra Martín Salwe y reveló qué piensa hacer con su premio de 10 millones de pesos.

Tras haberse enfrentado en el juego de la H, la prueba final definitoria, el hijo de Mariana Nannis y "El Pájaro" Caniggia se consagró como el ganador de la competencia, que consistió en convivir durante meses con otros participantes en una misma casa cumpliendo múltiples desafíos físicos.

"Para mi estar acá significó paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", expresó Alex unos minutos antes de la victoria. Después de haberse consagrado como ganador, se emocionó y festejó con su triunfo con euforia.

"Tengo mucha alegría. Tantos días, semanas y meses... Fue una experiencia única que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality, me cambió la vida, es el primer reality que gano. ¡Al fin! ¡La puta madre! No ganaba ni un reality, man", dijo el influencer a los gritos. Y dijo tener muy en claro en qué quiere usar ese dinero: "Todo me lo voy a gastar todo. ¡Me llevé los 10 palos! Ahora me voy al cajero. ¡Voy a gastar en viajes!".