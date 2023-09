Alerta por lo que sucede con Traicionada: el urgente cambio que ordenó Telefe

Nuevos cambios para Traicionada: Telefe anunció la peor noticia para los fanáticos de la novela turca que es un verdadero éxito.

Traicionada es una telenovela turca creada en el año 2020, dirigida por Neslihan Yeşilyurt y producida por Medyapim, que llegó a la pantalla de Telefe en 2023. Al igual que la mayoría de las series turcas, fue un éxito inmediato apenas se estrenó. A pesar de los altos números de rating que generó, el canal de las tres pelotitas se vio obligado a tomar drásticas medidas para reconfigurar la programación, a raíz de algunos percances que sucedieron en las últimas horas. ¿Cuáles son los cambios de Telefe que afectarán a Traicionada?

Para adaptarse a la audiencia y hacerle frente a la competencia, Telefe prueba diferentes estrategias y modifica su programación bastante a menudo. Por esta razón, las novelas turcas, que generalmente son lo más visto, cambian sus horarios de manera frecuente. En el caso de Traicionada, supo adaptarse a las demandas y ahora el canal anunció nuevos cambios.

Recientemente, se suspendió su transmisión los días miércoles por los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores 2023. Por otro lado, Traicionada se pasó para después de Got Talent Argentina, el reality show de talentos conducido por Lizzy Tagliani. Por último, anunciaron que el jueves 28 de septiembre la novela no se transmitirá debido a la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2023, en el que se enfrentarán Boca Juniors contra Palmeiras. Por todos estos eventos, el canal decidió que la novela turca nunca tendrá un horario fijo, sino que se trasladará según las conveniencias del momento.

Por qué cancelaron la temporada 3 de Traicionada

Recientemente, la producción de Traicionada anunció una triste noticia para sus fanáticos: no habrá tercera temporada. Esta noticia no solamente angustió a sus fanáticos turcos, sino también a los de todos los demás países en los que la novela es furor. Según explicó la producción, los guionistas consideraron que la historia ya había alcanzado su punto más culminante y que no tenía sentido continuarla. Mientras algunos televidentes se mostraron de acuerdo, la gran mayoría opinó que el cierre de la segunda temporada fue demasiado abierto y enigmático.

La actriz de Traicionada reveló que sufrió una infidelidad en la vida real: "Lo he vivido"

Cansu Dere, la actriz que interpreta al personaje de Aysa, reveló en una entrevista el mal momento que vivió años atrás con su exesposo, quien la engañó, al igual que a su personaje. "Hay muchas mujeres que sufren en sus vidas reales y al ver la lucha de Asya contra la infidelidad, se pueden hacer una idea de cómo pueden luchar en la sociedad y entender lo que es merecido y lo que no", comenzó.

"Cuando una mujer tiene un matrimonio y niños, cambia un poco la reacción. Pero yo, en mis relaciones, en mi vida privada, sí que he vivido alguna infidelidad", continuó, sumamente angustiada. Sin embargo, se mostró muy reservada sobre el tema y no quiso revelar más detalles.