Alerta en Telefe por la tajante decisión de Paula Chaves: "No tiene"

La celebridad de televisión tomó una tajante decisión en relación a su futuro profesional. Paula Chaves le dará la espalda a Telefe por un inesperado proyecto en otro canal líder.

Paula Chaves se pasará a El Trece después de años de trabajar ininterrumpidamente en Telefe pero recientemente se conoció un atípico detalle sobre este pase. La exparticipante de Bailando por un sueño no se alejará de los ciclos de destrezas gastronómicas, a pesar de cambiar de canal.

La madre de los hijos de Pedro Alfonso será la conductora del ciclo Pasaplatos Famosos, el spin off del ciclo Pasaplatos, llevado adelante por Carina Zampini de lunes a viernes. Se trata de un especial que durará dos semana a finales de mayo, donde personalidades del espectáculo se someterán a la competencia del formato.

"Ella lo tomó como una propuesta interesante para hacer ya que dura tan solo unos días, le encantó el proyecto y por eso lo hace. Ella no tiene contrato de exclusividad con nadie, Paula puede ir y volver. La idea es que posiblemente en el segundo semestre vuelva a Telefe con Bake Off", informó una fuente anónima a Primicias Ya, sobre el futuro de Paula Chaves. De esa manera, se conoció que la conductora no le dio la espalda al canal de las pelotas.

Zampini se habría molestado por la decisión de El Trece de poner como conductora a Chaves en ese spin off. "Habrá que ver qué sucede cuando tengan que renovar su contrato, según informaron desde La Pavada. "Es lógico que le caiga horrible, tras un año de espera para volver a la tele", señalaron en ese medio.

A pesar de esa información, la fuente que dialogó con Primicias Ya aseguró que Zampini no habría tenido ningún tipo de enojo como reacción a la suma de Chaves a El Trece con el spin off de su ciclo.

La anécdota de Pedro Alfonso sobre el parto de su hija Olivia

"Llegamos a la clínica, iba a ser parto natural y terminó siendo una cesárea. Se la llevaron a Pau, todo había sido medio imprevisto. Me llevaron a un vestuario, me dieron la cofia. Yo estaba esperando y nadie me venía a buscar", comenzó su descargo el humorista en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV. Y sumó: "En un momento, dije: 'Voy a ver el celular'. Y cuando miro, veo en Twitter una placa roja que decía: '¡Nació Olivia Alfonso!' Y yo seguía ahí en el vestuario, como diciendo 'nadie me vino a buscar'".