Alejandro Fantino se agarró a trompadas con un boxeador: "No te provoco más"

Alejandro Fantino terminó a las piñas con un boxeador y se viralizaron las imágenes. La dura pelea que tuvo el conductor de América TV.

En las últimas horas, Alejandro Fantino protagonizó un momento muy particular y captó la atención de la farándula argentina. El conductor de América TV y de ESPN se agarró a trompadas con un famoso boxeador y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. ¿A qué se debió la pelea?

De acuerdo a lo que mostró en su cuenta de Twitter, el periodista especializado en deportes que también aborda temas de la actualidad política en la Argentina se tomó a golpes de puño con un boxeador profesional. Se trata de Marco Villafañe, a quien desafío a subirse al ring a través de las redes.

Todo comenzó a partir de un video que Fantino publicó en su Instagram, donde lo amenazó: "Marquitos, ¿a dónde vas a correr el lunes cuando te dé cacería en la cabina telefónica?". A los 50 años, y con ganas de probarse en el cuadrilátero, se envalentonó y avisó: "Basta de pelear en terrazas, en patios grandes, en lugares hasta donde podría escaparse una tortuga. Desde el lunes, se estrena la cabina telefónica de la muerte en North Pride".

Alejandro Fantino se prepara para pelear contra Horacio El Ninja Enrique.

En otra de las publicaciones, el presentador de TV que también trabaja en Star+, soltó: "Desde el lunes, cada día vamos a combatir en la cúpula de la muerte de la Mad Max. Entran dos, sale uno, o tal vez ninguno". Por su parte, Villafañe le respondió con una historia a un mensaje que "Fanta" dejó en Intratables (América TV). "Tengo miedo, no voy a poder dormir", ironizó el púgil que promete ser campeón argentino en un año.

Tras las amenazas que hubo de un lado y del otro, Fantino y Villafañe tuvieron el esperado combate. Y por supuesto, el boxeador le ganó con claridad. Rápidamente, las fotos de la pelea se conocieron a través de las publicaciones del conductor, quien reaccionó de la siguiente manera: "Este boleado tendrá vuelto. Le voy a pedir a Ángel de Brito que te haga un informe". Y concluyó: "Qué de piñas que me metiste, guachito. ¡No te provoco más!".

Las fotos de la pelea de Fantino con el boxeador Marco Villafañe

La pelea de Alejandro Fantino con el boxeador argentino, Marco Villafañe.

Alejandro Fantino posa con el boxeador Marco Villafañe tras una pelea en el ring.

Fantino se prepara para pelear en un combate de exhibición contra "El Ninja" Enrique: cuándo es

Alejandro Fantino se entrena desde hace unos meses para protagonizar una pelea de exhibición contra Horacio "El Ninja" Enrique. El periodista se subirá a un ring por primera vez en un combate que será televisado por Star+ y que, por el momento, no tiene una fecha confirmada. "Tengo 50 años, me cuido, me alimento y entreno para estar a la altura de las circunstancias y poderme subir al ring a pelear cinco rounds con el Ninja", comentó el reconocido presentador de radio y TV.

Alejandro Fantino en 2022: sin Intratables, pero con reality propio en Star+

En la emisión de su ciclo del martes 22 de febrero de 2022, Ufbal aseguró desde el estudio que al periodista "se le viene todo el cambio de Intratables" porque "América TV está en la cresta de la ola" y amplió: "A ´Ale´ le va a quedar su hora de 22 a 23, pero falta todavía para eso. Entonces, él está con la cabeza en Intratables, donde no se sabe si va a estar o no (Diego) Brancatelli".

Cuando sus panelistas acotaron que ya existe un cierto desgaste entre la señal y Alejandro Fantino, Laura compartió dicha visión y añadió que "son diez años...". Más allá de lo que ocurra con América TV, la ex ShowMatch (El Trece) añadió que Alejandro "no tiene la cabeza en la tele, porque está ahí en ESPN... La tiene en el boxeo".