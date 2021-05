Alejandro Fantino fue indagado por sus propios compañeros de su programa en América TV acerca de una entrevista que le brindó al diario Clarín, en la cual habló de las “mil vueltas” que tuvo en su vida periodística. Y lo que comenzó como un repaso de su carrera terminó en un palito para sus compañeros de ESPN.

“No sé si la palabra es aburrimiento, pero es una búsqueda. Hay mucha gente que está buscando, lo hablé con mi psicoanalista sobre si está mal ir buscando y no acomodarse en ningún lado. Ser un nómade permanente en un mundo sedentario”, analizó el periodista con respecto a los cambios en su carrera.

El presentador de televisión cambió su tono cuando habló de la frustración que puede haber al llegar a un lugar nuevo. “Es frustrante porque cuando llegás, sos extranjero. Me pasó en el fútbol. Volví a ESPN hace menos de un año y me cagaron a trompadas los primeros dos meses, literal, como en el pabellón de una cárcel”, aseguró.

“Era bien, no me lo decían mal para agredirme. Son compañeros y los quiero, pero hubo un par de veces que llegaba triste a casa porque también me pasaba en las redes. Y decía 'che, ¿no soy reconocido en este palo, si nací acá? Era un extranjero en el lugar donde había habitado”, reveló Alejandro Fantino sobre su regreso a ESPN.

“La sensación de vacío y angustia que te provoca eso es inconmensurable, hasta que aprendés a convivir. Creo que la Argentina es así, buscamos, buscamos y buscamos”, sostuvo el conductor.

Alejandro Fantino anunció en vivo el final de su programa en ESPN

El periodista santafesino está al frente de ESPN FC Show, ciclo donde realiza entrevistas a invitados y que cuenta con humor y actualidad, pero días atrás debió lamentar el final apresurado de ESPN FC, una de las grandes apuestas de la cadena deportiva.

Las razones son estrictamente sanitarias y tienen que ver con el aumento de casos en la segunda ola del coronavirus en Argentina. "El concepto de burbuja es brillante, cómo lo aplica esta señal. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas, todos trabajamos con nuestra gente. Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”, agregó el santafesino.