Alejandro Fantino habló de su adicción a las anfetaminas

El conductor Alejandro Fantino habló durante su programa Fantino a la Tarde, por América TV, del momento que atravesó durante su adicción con las pastillas buscando rendir más en sus entrenamientos físicos y conseguir una mayor musculatura. La entrevista se la hizo Nazarena Vélez, que también consumió anfetaminas, y le consultó al periodista para que relate en vivo su situación.

Durante la nota, el conductor no dudó en mostrar su lado más humano y débil con respecto a los momentos que atravesó. "Lo voy a contar porque me ha pasado a mí. Yo tengo 49 años y también en algún momento entré al mundo de las pastillas para entrenar. Y no es que te las venden en un shopping... Te las venden en farmacias especializadas", advirtió al comienzo.

Luego, recordando lo vivido, Fantino explicó: "Por favor que la medicina homeopática, que es súper respetada, no lo tome personal porque no son todos lo mismo”. Y continuó dando detalles en relación al tema: “Me ha pasado que me daban pastillas ya cuando tenía veinte y pico de años para elevar mi rendimiento en el entrenamiento, para poder correr más tiempo”.

Al mismo tiempo, contando su experiencia para advertir a quienes se encuentren en una situación similar, el periodista relató lo que sentía en su cuerpo tras ingerir dichas pastillas. “En ese momento era pseudoefedrina, pseudoanfetaminas que te daban una sensación de fervor cuando entrenabas que no te cansabas y te cerraba la panza”, manifestó.

La invitada también aprovechó para contar su experiencia negativa con este tipo de drogas. De todas formas, Fantino recordó que, más allá del efecto que lo ayudaba a tener un mejor rendimiento en sus entrenamientos, el punto negativo se notaba con el tiempo. “Después tenías unas caídas y unos bajones violentísimos. Yo me acuerdo que entré por los gimnasios donde yo entrenaba”, sentenció afligido por la situación vivida en el pasado.