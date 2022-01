Alejandra Maglietti blanqueó un encuentro con Benjamín Vicuña: "Se me acercó"

Alejandra Maglietti, panelista de Bendita, contó que Benjamín Vicuña se le acercó mientras estaba en un bar.

La panelista de Bendita, Alejandra Maglietti, contó en el programa que se cruzó con Benjamín Vicuña en un evento y sorprendió a todo el resto de sus compañeros con su relato sobre la situación. Según contó, fue él quien se le acercó a hablar y aseguró que en ese entonces los dos estaban solteros.

Esta noticia salió a la luz en medio de los rumores de romance con Eli Sulichin, la amiga de Pampita con quien se vio a Vicuña de la mano en Punta del Este en varias ocasiones durante estas últimas semanas. Aunque Alejandra asegura que esta situación fue bastante reciente, cree que fue un tiempo antes de su vínculo con Eli.

“Estábamos en un bar o boliche, no me acuerdo. Se me acercó y me pidió un cigarrillo”, relató. De acuerdo con su versión de los hechos, fue apenas un tiempo después de la ruptura del actor chileno con “La China” Suárez y un poco antes de que él conociera a Sulichin. “Él estaba solterísimo”, aseguró.

Ante la sorpresa de sus compañeras, ella explicó que esto es bastante común en las salidas nocturnas y que probablemente no significó nada. “Igual no tiene nada de malo, en esos lugares es normal que se te acerquen a pedirte un cigarrillo o fuego. Le di el cigarrillo y se fue, solo eso”, agregó.

Quién es Eli Sulchin, la amiga de Pampita con la que sale Benjamín Vicuña

Según lo que se pudo averiguar, Vicuña fue a visitarla a Punta del Este y se habrían conocido en el bautismo de Ana, la hija recién nacida de Pampita con su actual marido, Roberto García Moritán.

Sulichin tiene 32 años, trabaja en una empresa de marketing y actualmente está viviendo en Uruguay. “Es una chica bien, de buena familia, no es del medio, no quiere ser famosa ni le interesa la plata. Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar”, contó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Paula Varela, panelista de Intrusos, sumó que Eli estuvo dos veces a punto de casarse con sus parejas anteriores pero que por algún motivo u otro nunca se concretó. “Me dicen que Eli estuvo dos veces a punto de casarse y bueno, terminó todo mal. Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de estas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, informó.