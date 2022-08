Alberto Cormillot, en su despedida de soltero: "Muy simpáticas las chicas"

El médico relató una noche de fiesta que vivió en un party bus. Alberto Cormillot fue incitado por su hijo Adrián a contar cómo fue su despedida de soltero.

Alberto Cormillot fue obligado por su hijo Adrián a contar una insólita anécdota que vivió en su despedida de soltero antes de su casamiento con Estefanía Pasquini, el 8 de diciembre del 2019. El médico relató detalles de una noche álgida que vivió junto a una bailarina de pole dance.

"En general uno está acostumbrado a que el padre venga a la despedida de soltero del hijo. Bueno, en mi caso fui a la despedida de soltero de mi padre. Hubo un party bus, con varios amigos, todos varones obviamente. Ahí pasaron cosas muy pero muy divertidas. Pa, podés terminar de contar la historia, ¿no?", expresó Adrián Cormillot en un video que pasaron en el ciclo LPA de Flor Peña, al que Cormillot padre había acudido como invitado.

El miembro de Cuestión de Peso contó que no sabía que iba a ir a un party bus; pensaba que el evento solo se trataría de una cena. "En un momento entraron unas chicas, que hacían caño. Muy simpáticas las chicas, después charlamos. Todo muy light, divertido", concluyó su relato Cormillot, quien fue padre a sus 82 años de su hijo Emilio.

Alberto Cormillot sobre cómo es ser padre de un bebé a los 83 años

"Yo empecé a tener en cuenta mi edad a partir de Emilio. Yo antes pensaba ‘voy a vivir los años que tenga que vivir, tengo hijos grandes, he tenido varias vidas’. Ahora siempre estoy pensando cuantos años voy a poder estar con este hijo. Pero la decisión fue disfrutarlo los años que estuviera", comentó Cormillot en diálogo con Infobae. La periodista María Laura Santillán le hizo saber al médico que llama la atención ver a un padre reciente con esa edad y él respondió contundente: "Nadie cuestiona los hogares monoparentales. Los que deciden viajar a Estados Unidos a alquilar un vientre".

El médico reveló cómo es su metódica rutina desde hace años en ese reportaje: "Jugué al tenis durante 20 años. Siempre busqué cómo volver a la actividad física, porque considero que es importante hacerla. Luego en el baile encontré lo que quería hacer. Me gusta aprender. Me peso todos los días. Mi peso no puede subir de 72. Es como lavarse los dientes. Yo me mantengo en mi peso desde hace más de 50 años. Para mí la sensación de cansancio es rara. Pienso que estoy enfermo. Cuando camino con mi hijo Adrián me doy cuenta que no puedo hacerlo a su ritmo".