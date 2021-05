Ángel de Brito "zafó" de ser comido por un tiburón.

Ángel de Brito se encuentra aislado en Miami tras dar positivo de COVID-19 el fin de semana. El periodista de chimentos viajó a Estados Unidos a vacunarse y antes de volver se realizó el hisopado que confirmó el diagnóstico positivo. Aún así, en diálogo con Los ángeles de la mañana (El Trece) relató que durante estos días en el exterior vivió una situación límite: estuvo al borde de ser mordido por un tiburón.

"Estábamos en el agua tranquilos en la orilla, y de repente ahí como si les dijera a dos metros, empezó a correr una persona para afuera desesperada a los gritos. y ahí reaccionó todo el mundo", contó De Brito en LAM, ante la mirada insólita de sus "angelitas". Además, agregó que también fue protagonista de un insólito tiroteo en un shopping.

Sobre la escalofriante experiencia en el mar, con el tiburón, Ángel explicó: "Había un baby shark. Un tiburoncito muy simpático hasta que lo tenés cerca. Yo no estaba muy metido en el agua, estaba hasta la cintura. Salí y lo vi pasar muy tranquilo. Después pasaba que la gente iba corriendo atrás del tiburón. Que seguía nadando. La gente iba por la playa siguiéndolo".

"Iba tranquilo nadando. Como un pescadito, pero yo estuve bastante cerca. Lo vi a dos o tres metros. No tuve que salir corriendo porque como vi que corrían, salí antes. Tuve ventaja", cerró el conductor.

¿Fin de la rivalidad? Aislado en Miami, Ángel De Brito recibió un llamado inesperado

De Brito recibió distintos mensajes de apoyo de figuras de la farándula, pero el llamado de Jorge Rial lo tomó por sorpresa. Las rivalidades entre los periodistas del mundo del espectáculo, además de antiguas, son más que conocidas en los medios ya que ambos se cuestionan la manera de trabajar. Pero como no todo es diferencias y menos en una situación tan delicada como lo es una nueva infección de coronavirus, el conductor de TV Nostra se comunicó con De Brito que se encuentra aislado en Miami, aún sin mostrar síntomas, esperando por su alta médica.

En comunicación con LAM Ángel compartió los nombres de los personajes de la farándula que se comunicaron con él. Y los que no, también. La sorpresa en El Trece se plantó cuando el conductor del magazine matutino contó: "Me escribió Rial". "Jorge Rial me llamó para desearme una pronta recuperación y todo lo mejor", reveló De Brito.