Agredieron a una movilera de El Trece: "No me saquen del aire"

La cronista Giuliana Salguero vivió un momento de máxima tensión en medio de un móvil para Momento D, programa de actualidad conducido por Fabián Doman por El Trece.

Fabián Doman y todos en Momento D (El Trece) vivieron un momento de máxima tensión, cuando en medio de un móvil la cronista Giuliana Salguero sufrió un intento de agresión de un hombre alcoholizado. "No me saquen del aire", rogó la periodista.

La periodista salió desde un móvil para conseguir el testimonio de Leo Alturria, el exnovio de Lizy Tagliani, en medio del escándalo amoroso que la separó de la conductora, y en pleno ejercicio periodístico en Momento D debió cortar la nota. "Paren chicos, tenemos una emergencia. Perdonen chicos, es que acá hay una persona que está borracha y necesito a la policía", indicó Giuliana, asustada.

"Pará, expliquémosle a la gente, hay un señor que los está molestando en el móvil, nada que ver con Leo Alturria eh", precisó Fabián Doman, en estado de alerta. Tras ello, la cronista profundizó: "Allá en la esquina. Son dos personas que están borrachas, nos están apretando desde que empezamos y nos piden plata para salir al aire, Julián Álvarez y Beruti".

Tratando de alejarse del hombre alcoholizado, la cronista señaló: "Ahora están molestando al kiosco. Vino un policía de civil, los alejó, caminaron una cuadra pero volvieron. ¿Lo tienen? No me saquen del aire". Después, pudo escucharse como se dirigió directamente a su hostigador con un claro y firme: "¡La calle no es tuya, cortala!". "Le pido a la policía por favor que venga, al 911, a Beruti y Julián Álvarez", cerró la movilera, en un pedido encarecido al ver que el hombre trataba de seguirla para atacarla. Preocupados por la situación, en el estudio de televisión intentaron aliviar la tensión con algunas bromas y comentarios livianos, y una vez que aseguraron la seguridad de Giuliana siguieron adelante con las noticias de actualidad.

Ángel de Brito destrozó a Momento D por copiar a LAM: "Ratas"

Tras el estreno de Momento D, que tuvo lugar el 14 de febrero, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad para pegarle al ciclo de Doman por ser un calco de Los Ángeles de la Mañana, el envío que él condujo hasta finales de 2021. Dado que era la misma escenografía, con zócalos muy parecidos y hasta debates similares, el periodista apeló a su ironía habitual en Twitter con frases como: "Qué ratas", "DO-LAM", "¿en serio?", "¿no les alcanzó para la pintura?" y "¿me extrañan? Jajajajaj".