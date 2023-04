Adriana Aguirre vivió un angustiante momento e hizo un fuerte descargo: "Fue una batalla"

La reconocida actriz hizo un fuerte descargo en televisión tras contar el terrible momento que vivió.

Adriana Aguirre vivió un mal momento en la calle y aprovechó su exposición en televisión para hacer un fuerte descargo. La artista contó detalles de la situación y fue contundente al respecto.

En diálogo con El Run Run del Espectáculo, ciclo conducido por Fernando Piaggio y Lío Pecoraro por Crónica TV, Aguirre contó que sufrió un violento robo cuando estaba en su auto. "No quería entregarle nada, porque no quiero entregarle el fruto de mi esfuerzo", empezó por contar.

En este marco, añadió: "Fue una batalla. A mí me agarra este 'trapito' y fue un acto de violencia muy, muy grande y me da mucha impotencia, mucha bronca". Luego, sumó: "Sentí muchas ganas de decirle ‘escuchame flaco, ¿por qué no me agarraste afuera en lugar de agarrarme adentro del auto y con el cinturón de seguridad puesto?'. Porque apuntabas a robarme mi cartera. Yo la tenía amarrada con el cinturón de seguridad".

Aguirre contó que quisieron robarle el celular y reveló que terminó bastante lastimada. "'¡Mirá cómo me dejaste el hueso, porque te resistí, flaco! ¡Tus ataques de violencia yo no me los banco, había cuatro cámaras filmándote mientras me golpeabas contra el vidrio!", dijo angustiada y enojada. "Te nos abalanzaste sobre el vidrio cuando nadie quería que nos limpiaras el vidrio", continuó.

"Hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregar el fruto de mi esfuerzo. No me importa que tengas un arma en la mano, no me importa que tengas una navaja, no me importa nada, soy una guerrera", confesó enojada. Luego manifestó: "Hace muchos años que vengo luchando. He pasado cosas terribles, no tenés ningún derecho a hacerle eso a la gente, a saltar una verja para robarle a la pobre gente".

Por último sentenció: "Lo que tengo es bronca, ni miedo ni nada, me pegaron contra el vidrio 20 veces la mano. Me sobran ovarios, pero no te agarran frente a frente, vienen solapadamente y parecen liendres como corren".

Adriana Aguirre estalló contra Intrusos y amenazó con irse en vivo de América TV: "Discriminatorio y agresivo"

Adriana Aguirre protagonizó un tenso momento en América TV, luego de que Marcela Tauro le haga un comentario que la sacó de sus casillas. Por tal motivo, la expareja de Ricardo García la frenó en seco y amenazó con abandonar el móvil de Intrusos.

La entrevista a Adriana Aguirre se desarrolló en Mar del Plata junto con Ricardo García, y se dio a raíz de los comentarios del productor teatral Dany Mañas, quien sostuvo que ambos "no daban con el target" para sus espectáculos en el Teatro Colón de la ciudad costera. Sin embargo, Marcela Tauro realizó una acusación que desvió el foco del tema.

"Vamos a ser sinceros: Adriana, a vos te acusan que el año pasado habrías tenido una relación con alguien de la Municipalidad y que por eso habrías conseguido estar ahí", lanzó. Inmediatamente, Adriana Aguirre contestó: "No, no. Si vamos a entrar en ese terreno, yo termino la nota acá. Hice muchas cosas importantes, termino la nota acá si entramos en eso porque me parece totalmente discriminatorio y agresivo hacia mi persona. No estoy acá para que me estén agrediendo".

"Me costó muchísimo preparar este espectáculo", agregó furiosa la actriz que, meses atrás, estuvo en la mira de todos por un presunto romance con Paco Amoroso, el joven artista de 25 años que tiene la banda a dúo con Catriel. Finalmente, Aguirre continuó con el móvil y la nota siguió su curso.