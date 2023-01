Adriana Aguirre estalló contra Intrusos y amenazó con irse en vivo de América TV: "Discriminatorio y agresivo"

Adriana Aguirre enfureció con Marcela Tauro por un comentario y se pudrió todo en Intrusos. El video del tenso momento por América TV.

Adriana Aguirre protagonizó un tenso momento en América TV, luego de que Marcela Tauro le haga un comentario que la sacó de sus casillas. Por tal motivo, la expareja de Ricardo García la frenó en seco y amenazó con abandonar el móvil de Intrusos.

La entrevista a Adriana Aguirre se desarrolló en Mar del Plata junto con Ricardo García, y se dio a raíz de los comentarios del productor teatral Dany Mañas, quien sostuvo que ambos "no daban con el target" para sus espectáculos en el Teatro Colón de la ciudad costera. Sin embargo, Marcela Tauro realizó una acusación que desvió el foco del tema.

"Vamos a ser sinceros: Adriana, a vos te acusan que el año pasado habrías tenido una relación con alguien de la Municipalidad y que por eso habrías conseguido estar ahí", lanzó. Inmediatamente, Adriana Aguirre contestó: "No, no. Si vamos a entrar en ese terreno, yo termino la nota acá. Hice muchas cosas importantes, termino la nota acá si entramos en eso porque me parece totalmente discriminatorio y agresivo hacia mi persona. No estoy acá para que me estén agrediendo".

"Me costó muchísimo preparar este espectáculo", agregó furiosa la actriz que, meses atrás, estuvo en la mira de todos por un presunto romance con Paco Amoroso, el joven artista de 25 años que tiene la banda a dúo con Catriel. Finalmente, Aguirre continuó con el móvil y la nota siguió su curso.

Ángel de Brito anunció que otra angelita se despide de América TV

Ángel de Brito dio a conocer que otras de sus panelistas abandonará el panel de LAM, así como lo anunció la periodista Pía Shaw hace algunas semanas. El conductor de América TV contó que la columnista en cuestión se ira a vivir a otro país y ella misma reveló sus motivos.

"Es probar, una experiencia que toda mi vida quise hacer. Lo voy a hacer el año que viene. Siento que este edificio (por ella) ya está construido y no hay nada más por construir. Entonces tengo ganas de cambiar de vida, me voy a España. No se de qué voy a trabajar, voy a cambiar de vida", soltó la panelista Fernanda Iglesias en LAM.

Iglesias contó que ya tiene el pasaje de ida para radicarse en Málaga y agregó que siempre quiso vivir en otro país. "Sentí que este era el momento, siempre lo quise hacer. Por ahí al año digo que me vuelvo, ni idea. Mi marido me re apoya y por ahora se queda acá. Me voy con mi hija. Me voy a Málaga, al sur de España. Quiero experimentar el mundo", sumó la periodista. Y cerró: "Es pensar en hacer otra cosa. ¿Por qué hay que hacer toda la vida lo mismo? Siempre que me iba de viaje pensaba si volver o no, pero volvía porque siempre tuve buenos trabajos".