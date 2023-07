Adrián Suar y Griselda Siciliani de nuevo juntos: "Están buscando"

A años de confirmar su separación, la pareja sorprendió al confirmar que vuelven a estar juntos.

Pese a haber finalizado su relación de muchos años, Griselda Siciliani y Adrián Suar siempre mantuvieron un vínculo muy cercano por el bien de la hija que tienen en común. Incluso, en varias ocasiones reavivaron los rumores de romance tras mostrarse juntos y hablar maravillas del otro. Sin embargo, parece que ahora estos rumores de volvieron realidad.

Según se dio a conocer Guido Záffora en Intrusos, la actriz y el productor están nuevamente juntos. Precisamente, se trata de un proyecto en común que pronto verá la luz pero que, por lo pronto, ilusiona a miles de fanáticos. Ante la mirada atenta de sus compañeros, el periodista contó los detalles.

"Esta pareja vuelve a dar de que hablar, por qué van a ser teatro juntos, una dupla teatral que va a ser una bomba", expresó Záffora. Este nuevo proyecto surgió luego del éxito de Inmaduros, el hit teatral que protagonizó Suar con Diego Peretti. En este marco, sumó: "Bueno, están preparando está obra juntos y tres actores más. Están casteando y llamando. Hay una actriz, que es amiga de Griselda".

Finalmente, el periodista concluyó: "Están hablando de un actor de primer nivel que lo están llamando, están buscando un actor, tiene que acomodar agenda, si sabe de la dupla protagónica, como siempre pasa en el mundo del teatro’’.

Griselda Siciliani dijo lo que nadie sabe de Adrián Suar: "Todo el tiempo"

Griselda Siciliani brindó un testimonio que generó revuelo en la farándula y el espectáculo argentino. La famosa actriz contó lo que nadie sabe de Adrián Suar y del vínculo que llevan tras haberse separado en 2016 luego de más de ocho años en pareja.

En una entrevista que le concedió a Intrusos en el Espectáculo, Siciliani fue consultada por un notero sobre los elogios que Suar le suele hacer públicamente. "Cuando leés o escuchás que tu exmarido dice cosas tan lindas acerca de tu personas, ¿qué pensás o qué sentís?", le preguntó el notero.

"Bueno, no me sorprende porque tenemos una relación muy cercana", respondió rápidamente la actriz de 45 años. Y luego señaló que suelen compartir varios momentos juntos: "Tenemos una hija chica todavía y nos vemos todo el tiempo. Sería raro que no hablara en esos términos porque tenemos ese vínculo muy amoroso, muy familiar... tenemos un vínculo muy hermoso".

Al mismo tiempo, Griselda Siciliani dejó en claro que está "muy orgullosa" por la relación que construyeron. "Tampoco hicimos tanto esfuerzo, se da naturalmente por la personalidad de cada uno, por la ideología, por lo que pensamos de cómo criar a nuestra hija. No me sorprendió...", concluyó la madre de Margarita, la hija que comparte con Suar y que tiene 11 años.