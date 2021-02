Un galán argentino: Esteban Lamothe protagonizará lo nuevo de Polka.

Luego de la fulminante crisis que vivió Polka en el 2020, Adrián Suar vuelve a producir una tira y ya están convocados los cuatro actores que la protagonizarán. Uno de los convocados más resonantes es el actor Esteban Lamothe, quien viene de estrenar en Netflix el drama "El cuaderno de Tomy", dirigido por Carlos Sorín y con un brillante protagónico de Valeria Bertuccelli.

La empresa podría volver a grabar a fines de marzo tras la reconversión que Suar debió hacer para no cerrar. La primicia fue confirmada por la periodista Laura Ubfal en su portal, que indica que ya habría una historia pensada sobre una idea de Suar.

Los nombres de los convocados son: Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, y también Agustina Cherri y Malena Sánchez, quien todavía está arreglando detalles para cerrar el cuarteto central. Quedará saber que actores completarán el elenco secundario de la tira diaria que se viene.

"El Tigre Verón" fue la primera ficción que Polka retomó (con la filmación de la segunda temporada) dado que "Separadas" cerró de manera abrupta y con problemas de pagos a sus actrices y actores. “Es una crisis que venimos arrastrando, es muy difícil hacer ficción en la Argentina en general por los costos tan altos. Los actores no son caros, salvo algunos, lo caro es todo lo de atrás", había comentado Suar en una entrevista. Y agregó: "Yo lo vengo arrastrando esto desde hace cinco o seis años por la cantidad de gente que tiene Polka, que son 280 personas”.

El Trece: Julio Chávez fulminó a Marco Antonio Caponi, tras su salida de "El Tigre Verón"

Una de las series que abrirá este 2021 será la segunda temporada de "El Tigre Verón", serie protagonizada por Julio Chávez que tuvo estreno en El Trece. El rodaje estuvo marcado a fuego por la baja inesperada de Marco Antonio Caponi, miembro del elenco principal, por desacuerdos económicos con la productora. "No me voy a ocupar de ver lo que le pasa", fulminó Chávez, durante una reciente entrevista, como un palo directo para su colega.

“La gente se va a encontrar con un Tigre Verón mejor que al de la primera temporada. Pude ver algunas cuestiones. Tiene todo lo bueno que tuvo la primera temporada y mejorado todo lo que podíamos mejorar. Al Tigre le va a aparecer un gran contrincante que es Pipo Luque. Y está Delgado también. Aparece otro Tigre Verón que se pelea con el Tigre Verón. Eso ilumina muchísimo el programa. Está muy bueno, yo estoy muy contento porque es un equipo hermoso. Una de las cosas lindas, que me enorgullecen en este caso, es que el equipo tiene muchas ganas de terminarlo pero no solamente por recuperar un trabajo sino por el afecto y la dedicación, la mirada artística puesta en el trabajo. Nos dolía mucho no poder mostrar un hecho como el Tigre Verón 2 y sé de la alegría que hay en el equipo porque se vuelve”, relató Chávez en diálogo con Mitre Live.

También, lanzó una contundente opinión sobre Caponi: “No sé si el elenco se enojó con Caponi. Mucho menos me voy a ocupar de qué les pasa. Lo único que comuniqué yo fue la alegría de volver. Me comuniqué con Sofía Gala y con Andrea Pietra. No veo los 360 grados y tal vez detrás mío se armó un quilombo infernal, pero no lo sé".