Adrián Suar se la jugó en El Hotel de los Famosos y puso nervioso a Nicolás Cabré

El gerente de programación de El Trece tomó una decisión con respecto a los participantes de El Hotel de los Famosos.

En El Hotel de los Famosos se vivió una situación que sorprendió a todos los participantes, a raíz de la drástica decisión que tomó Adrián Suar como gerente de programación de El Trece. La misma tiene un fuerte vínculo con Nicolás Cabré y se revelaron los motivos.

"Soy su nueva compañera", dijo Yasmín Corti, la bailarina que fue novia de Nicolás Cabré y es la nueva participante de El Hotel de los Famosos, reality show de El Trece. La decisión de la producción fue porque Érica García se lesionó y tuvieron que reemplazarla.

Algo similar sucedió en la primera temporada del programa, cuando Melody Luz se lesionó y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con siete puntos. En ese momento, El Trece no la reemplazó y El Hotel de los Famosos continuó su curso con una participante menos.

"Me encanta la idea de estar como huésped. Las camas, las almohadas, las instalaciones y la pileta ¡Dios mío!", expresó Yasmín al ingresar. "¡Me traen una morocha y alta, muy simpática y agradable, me da bronca!", manifestó Delfina Gerez Bosco frente a la presencia de Yasmín.

Nicolás Cabré tuvo un romance con ella antes de conocer a Laurita Fernández mientras llevaban adelante la obra teatral Sugar, aunque no prosperó. "Los meses que estuvimos juntos fueron muy lindos. Siempre decíamos que buscábamos un vínculo sincero y por eso nos contábamos todo. Nos decíamos te quiero. Yo estaba ilusionada y esperaba que cuando dejáramos de trabajar juntos pudiéramos tener algo más, pero porque él me lo hacía sentir, no es que sea una loca. Quizás pequé de ingenua y no me arrepiento porque era fiel a lo que sentía", precisó tiempo atrás en una entrevista con Pronto.

Delfina Gérez Bosco apuntó contra El Trece: "No muestran todo"

Delfina Gérez Bosco, exparticipante de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), lanzó una fuerte indirecta para la producción del canal debido a cómo ensuciaron su imagen y la de su exmarido.

Resulta que se filtraron rumores de que Delfina habría comenzado una relación con Martín Antonio Coggi. Ante esto, su expareja, Fernando Beni, hizo una publicación en redes sociales asegurando que había sido una infidelidad, ya que no estaban separados cuando Delfina entró al reality.

“Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, había declarado Fernando, en diálogo con Ángel de Brito. Ahora, Delfina aseguró que estaban separados, que con Martín son "solo amigos" y que El Trece tergiversó muchas cosas para generar rating.

"Es feo todo lo que se dijo porque yo realmente nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en la edición del programa no muestran todo. Sigo separada, obviamente que estoy bien, más allá de todas las acusaciones. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para el otro", declaró en Intrusos (América TV).