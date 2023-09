Adrián Suar se animó y dijo lo que muchos piensa: "Es atractiva"

Adrián Suar es una de las figuras de la farándula argentina más expuestas y cada palabra que dice repercute en el mundo del espectáculo. Qué dijo el gerente de programación de El Trece.

Adrián Suar es el gerente de programación de El Trece desde hace varios años, además es una figura muy codiciada de los medios, y por eso cada vez que habla deja frases fuertes que generan repercusión. Tal es el caso de una de sus últimas apariciones, en la que habló de la nueva novela de Pol-Ka, su productora, y dijo lo que todos piensan.

Buenos Chicos es la nueva apuesta de Suar y El Trece por la ficción argentina y ocupa un horario central en la programación nocturna del canal. Esta vez, el productor decidió formar un elenco coral de actores jóvenes y muchas caras nuevas para dar un golpe de timón con respecto a otras tiras del canal que no lograron cautivar al público durante los últimas años. En una charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para Socios del Espectáculo, Suar habló de la propuesta que se estrenó hace ya una semana y explicó por qué está "nervioso".

"Estoy nervioso, ansioso, muchas expectativas. Es un esfuerzo tener dos ficciones al aire. Todos los que trabajan en televisión hacen un esfuerzo", sostuvo Adrián Suar durante la charla. Y remarcó: "Soy fanático de la televisión abierta. El Trece es la ficción, el entretenimiento. Agradezco que el canal siga apostando a la ficción, lo hace de verdad porque cree. Yo trato de hacer una buena ficción y la gente va a venir. Intuyo que esta es atractiva y entretenida y la gente va a venir. Es pochoclera, tiene buenos actores, un elenco hermoso".

Sobre la historia que se desarrolla en Buenos Chicos, el gerente de programación de El Trece, indicó: "Es una idea que tenía hace tiempo, primero era un miniserie y después lo convertimos en tira. Es un programa de los más 'arriesgados' que hice. Unos chicos de clase media que se conocen, que se meten en un lío, y a partir de ahí les cambia la vida y hacen cosas que no están bien. Por eso el eslogan de 'qué serías capaz de hacer para proteger a tu hijo'".

Además, la novela tiene otro detalle interesante que excede la ficción. Es que uno de los protagonistas del programa es el propio hijo de Suar, Tomás "Toto" Kirzner, quien viene construyendo una sólida carrera actoral. "No me metí a dirigir, pero me meto a veces en las grabaciones", señaló Suar sobre su rol en el ciclo, al tiempo que sobre "Toto", afirmó: "Le hablo como al resto, quizá con un poco más de confianza. Él está preparado para escuchar, está trabajando. Está actuando como todos en esta camada, estoy feliz".

Buenos Chicos: de qué trata la nueva novela de El Trece

La serie narra la historia de un grupo de padres y madres cuyos hijos se verán envueltos en una situación límite debido a una mala decisión que cambiará sus vidas para siempre. Cuando un intento de abuso afecta a una de las chicas, un grupo de amigos decide ayudarla y buscar venganza. Sin embargo, esta decisión los sumerge en un oscuro mundo en el que se ven obligados a convertirse en una banda perseguida por la policía.

La trama se complica aún más cuando los chicos se ven forzados a realizar acciones comprometedoras y quedan atrapados en un círculo del que no pueden escapar. Mientras luchan por sobrevivir en este mundo desconocido, experimentan emociones intensas y viven apasionantes historias de amor. Por su parte, sus familias se debaten entre hacer lo correcto o seguir los dictados de sus corazones. Esta serie promete mantener a la audiencia en vilo en cada episodio.