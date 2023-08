Adrián Suar confesó qué le pasa cuando critican sus películas: "Es una inseguridad"

Adrián Suar abrió su corazón y decidió contar un detalle desconocido de lo que le sucede en su carrera cuando no está trabajando como gerente de programación de El Trece. El fuerte descargo que hizo "El Chueco".

Adrián Suar es una caja de sorpresas. Pese a que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la televisión y del cine argentino colmada de éxitos, el actor y productor decidió compartir una de las críticas que más le afectan de su carrera fuera de El Trece y que tiene que ver con sus comedias para cine.

En su visita al podcast Comedia, conducido por Adrián Lakerman, "El Chueco" fue consultado por las películas de comedia que ha protagonizado o dirigido. "¿Te gustaría que las comedias que vos hacés tengan más reconocimiento?", le preguntó el productor y guionista que linterpela a humoristas y actores desde 2019. "Sí, algunas veces sí..., la verdad que sí, sí, sí, sí..., pero por otro lado, porque es una inseguridad", soltó Suar, que no escondió sus sentimientos y se mostró abierto para charlar durante más de 37 minutos.

Cómo se toma Suar las críticas del público sobre sus películas

Consciente de que el mundo del espectáculo vive de la opinión y crítica del público, el gerente de programación de El Trece expresó: "En definitiva, la mirada del otro te legitima o no... yo a veces me entristezco cuando digo 'esto está bien, me pegaron por esto...'. Yo sé cuándo estoy mal, pero después viene otra recompensa cuando el público va al cine. Hay gente que le gusta cómo actúo y otras no, obviamente".

"No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero tener el reconocimiento de la gente que te dice 'che, vos me hiciste reír en tal peli o en tal otra...', y tengo bastante de eso... no todos, obvio, pero para mi ego tengo bastante. Tengo un porcentaje alto de gente que te dice 'che, fui al cine (NdeR: a ver su película)'. Y es gente menos prejuiciosa. Y yo hago la película para esa gente", agregó Suar.

De todas formas, dejó en claro que suele ser muy autoexigente: "Ahora..., uno quiere todo. Me gustaría tener mayor reconocimiento como comediante, pero es una subjetividad mía porque en algunos casos yo digo 'si yo estoy bien acá, me siento bien', pero andá a saber si tengo razón".

Adrián Suar fue muy autocrítico con su carrera como actor y director de cine.

Al mismo tiempo, Adrián Suar indicó que también se caracteriza por ser autocrítico cada vez que termina una película: "Cuando se me critican algunas cosas yo también digo 'acá no estoy bien'. A veces dicen que 'estoy más acelerado', tienen razón. A veces tendría que confiar más en mí y es verdad. A veces estoy más desconcentrado, y es cierto". Aun así, aclaró: "Pero a veces la clavo en el ángulo? Es verdad. Yo a veces me digo a mí mismo 'acá la clavé, acá la clavé...'".

Antes de terminar con el tema y pasar a otro, Lakerman, que también es parte de Casi 40 en El Destape Radio, agregó: "De las comedias, Me casé con un boludo debe estar entre las primeras 15 películas...". Suar lo interrumpió y sacó pecho por el éxito que tuvo aquella comedia romántica estrenada en 2016: "Sí, tuvo más de 2.200.000 espectadores. No muchas deben tener un récord así. Francella o Ricky (Darín), pero yo estoy feliz con muchas". Y concluyó: "Yo veo 2+2 y digo 'bien, estoy bien individualmente y colectivamente'. Yo soy de ver mucho lo colectivo, pienso en mi compañero, compañera...".

La vergonzosa anécdota de Adrián Suar con Pilar Gamboa en la película "30 noches con mi ex"

En otro momento de la charla, Adrián Suar se refirió al lugar que el humor ocupa en su vida e hizo una reflexión sobre la importancia de saber reírse de uno mismo. "Me río de mí mismo. Si es con mala leche o tiene maldad para el humor, cero. Odio el que tiene facilidad para hacer reír con el otro, pero cuando le toca a él, le cambia la mirada. Ese es un bobo, un boludo. Me gusta el que comparte, en un ámbito lindo", comenzó.

"Si es con cariño, es hermoso. Ahora, el irónico que solamente tiene maldad para tirar humor, no me gusta. Esas ideologías generalmente no se bancan nada", continuó el productor. Fue entonces cuando Adrián Lakerman le preguntó por la vergonzosa situación que vivió con Pilar Gamboa. "Pilar me contó que te dejó en pija en un set y que le maravilló que vos te cagaste de risa, que te divertiste...", indagó.

"Sí. Yo le dije 'tirame el pantalón cuando me sacás la ropa, sacámelo así de una'. Y me habían dicho '¿te lo querés pegar?' y yo dije 'no, ¿cuánta fuerza puede tener para sacármelo de una?'. Pensé que me lo sacaba y me dejaba en calzoncillos. Me sacó así de una y me dejó en pija, me sacó todo", confesó Suar, entre risas. "¡Tiene una fuerza sobrenatural esa piba! Empezó a gritar 'pija total, pija total, lo dejé en pija' y se reía", cerró.