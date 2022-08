Adrián Suar amargó a Brad Pitt: qué hizo el productor de El Trece

Adrián Suar humilló a Brad Pitt y causó revuelo en el mundo del espectáculo. El particular motivo por el que el productor de El Trece dio que hablar en las últimas horas.

Adrián Suar generó muchísima repercusión durante el último fin de semana largo. El reconocido empresario, actor y productor de El Trece amargó a Brad Pitt, actor estrella de Hollywood y del mundo del espectáculo nada menos que en el cine argentino.

El hecho en cuestión tiene que ver con 30 noches con mi ex -dirigida y protagonizada por "El Chueco"-, película que superó en entradas vendidas al filme de Brad Pitt y Sandra Bullock denominada Tren Bala. Tras más de dos años, la mencionada producción argentina terminó en el primer puesto de la taquilla de los cines del país. La última vez había sido con El Robo del Siglo.

Con alrededor de 200.000 entradas vendidas en apenas cinco días en cartelera, 30 noches con mi ex humilló a la película dirigida por David Leitch en la que también actuaron reconocidos actores y actrices como Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y Andrew Koji. Por su parte, Tren bala vendió 48.556 localidades en 190 pantallas y alcanzó un total de 167.530 tickets cortados.

De esta forma, y a muy pocos días de su estreno, el filme de Adrián Suar se consolida como la película más vista del 2022 en los cines de la Argentina. La producción nacional se vio en 347 pantallas diferentes de todo el país y, de acuerdo a lo que indicaron en Télam, el primer día de proyección hubo 30.539 espectadores.

Pilar Gamboa y Adrián Suar en la película "30 noches con mi ex".

Video del tráiler de 30 noches con mi ex, la nueva película de Adrián Suar

De qué trata 30 noches con mi ex, la nueva película de Adrián Suar

En la descripción oficial del film, se puede leer: “Mientras resurgen los sentimientos encontrados entre ambos, y con la necesidad de contención emocional de fondo, la convivencia se convierte en un sube y baja emocional que los hará vacilar entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja. Una tormenta perfecta llena de irreverencias, incidentes con los vecinos, arrebatos sexuales y un comportamiento público poco convencional, que los hará vivir una verdadera odisea, divertida, desopilante y con mucho amor”.

Para abordar esta película correctamente, Suar se contactó con profesionales de la salud mental. “He trabajado con un terapeuta que me ha acompañado durante muchos años dándome el asesoramiento para no equivocarme con temas delicados. Sobre todo porque hay mucha estigmatización; hoy la psiquiatría moderna tiende a la externación”, explicó en diálogo con Nuestra Tarde (TN).