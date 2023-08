Adrián Pallares se quebró en llanto al aire y alarmó a sus compañeros: "Es muy injusto"

El conductor de Socios del Espectáculo no pudo aguantar las lágrimas y pronunció un triste descargo al aire.

La muerte del productor de moda Mariano Caprarola, víctima de la mala praxis de Aníbal Lotocki, conmovió a la farándula argentina que aún está shockeada por el estado de salud de la modelo Silvina Luna y su lucha por vivir tras las secuelas que le dejó haberse operado con Lotocki, actualmente inhabilitado para ejercer la Medicina por la Cámara Nacional de Casación. En este marco de luto, la modelo Virginia Gallardo compartió su historia como paciente del apuntado por la Justicia y el conductor Adrián Pallares se quebró en lágrimas.

“Lo tomo con humor porque no me queda otra. Yo digo 'que cerca pegan las balas, disfrútenme'. Que lo digo como chiste pero igual me amarga. Yo no sabía la gravedad de Mariano, él se acercó a mi una noche y fue terrible para los dos. Él por primera vez me cuenta que se había operado y todo su proceso. Terminó en una charla larguísima, en ese momento él no lo decía a nadie. Buscamos médicos, nos pasamos contactos. Todo lo que él decía de los dolores, el ciático, el cemento y el plástico, es lo que tengo yo. Todo condice con lo que digo yo, y no podemos ser una conspiración en contra”, contó Virginia Gallardo en Socios del Espectáculo (El Trece).

La expareja de Ricardo Fort admitió que le costó el proceso de aceptar su cuerpo tal cual es tras animarse a alzar la voz contra Lotocki: "Yo tengo todo y lo voy a tener de por vida con la diferencia de que vivo de mi cuerpo (...) Tengo entendido que para sacar el producto en su totalidad, primero es muy difícil. Y segundo, es cortar el músculo, no queda otra. Es rebanar todo y me parece más terrible aún".

El llanto de Adrián Pallares: "Es muy injusto"

“Perdón, si no llora Gallardo, lloro yo. Virgina es lo que ven en televisión: divertida, graciosa, te puede conmover en algún momento y yo la veo acá, cómo le tiemblan las manos mientras habla de esto. Veo que no puede nombrar al verdugo hijo de p… que la llevó a este lugar. También la veo de la mano con su hija, con su marido, siendo siempre buena onda. Es muy injusto que le haya pasado esto”, se descargó Adrián Pallares, no pudiendo contener sus lágrimas.

Angustiado por la muerte del analista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y Poco Correctos (El Trece), el compañero de Rodrigo Lussich cerró: “Es muy injusto lo que le pasó a Mariano, lo de Silvina Luna, lo que vive ella. Es muy injusto. Es injusto que la Justicia no haga nada. Hay que ser como Virginia, que no llora sino que putea. Hay que putear más. Perdón”.