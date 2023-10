Adrián Pallares contó en El Trece el momento más incómodo con Rodrigo Lussich: "Papá"

Los conductores de televisión dieron a conocer una insólita anécdota que vivieron hace tiempo. Adrián Pallares se mostró enojado por lo vivido con Rodrigo Lussich.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich forman una de las duplas periodísticas más icónicas de los últimos tiempos, ya que trabajan juntos desde hace muchos años. Los comunicadores llevaron a delante el ciclo Intrusos en América TV tras la salida de Jorge Rial y luego se pasaron a El Trece con Socios del Espectáculo. Dada su trayectoria juntos, ambos fueron invitados al programa Poco Correctos como entrevistados y en ese reportaje contaron una insólita situación que vivieron.

Los periodistas harán funciones teatrales en el Teatro Picadilly y, como parte de la promoción de la obra Dos Hombres Buenos, acudieron como invitados al ciclo de "El Chino" Leunis y El Pollo Álvarez. "Esto que vamos a contar forma parte del espectáculo del jueves 5 de octubre: estábamos sentados en un bar y viene un muchacho muy desaforado para sacarle una foto a Rodrigo", contextualizó la anécdota Pallares.

"El tipo me mira y me dice: 'Qué orgullo el pibe, ¿no? ¿Usted es su papá?' Yo me quería matar", agregó el ex panelista de Viviana Canosa en una mezcla de tono de rabia y de risas. Al mismo tiempo, Lussich sumó: "Tengo tres, cuatro años menos que vos, pero parecen catorce".

La sorprendente revelación de Nancy Dupláa

La actriz de tiras como Padre Coraje y 100 Días para Enamorarse acudió a Socios del Espectáculo como entrevistada y fue consultada por su relación con Pablo Echarri, con quien tiene más de 20 años en pareja y dos hijos en común. Lussich le consultó si el hecho de ser los dos famosos y pertenecer al mundo del espectáculo ha significado una competencia en algún momento y ella respondió: "Él es mucho más narcicista que yo (risas). Eso está claro. Yo lo espero a él (a que termine de arreglarse). 'Daaale, por favoor' (risas)". Al mimos tiempo, reconoció la parte buena de su vínculo con el actor de Montecristo y El Elegido: "Coincidimos mucho. Coincidimos en lo esencial. Igual nos matamos en muchas cosas, en nuestras insoportabilidades. Yo lo sigo eligiendo porque ves en el chabón que acepta con todo dolor las críticas y cambia. Cuando ves esa transformación en alguien, decís 'este quiere seguir apostando a estar conmigo y yo con él'".

Adrián Pallares comenzó su carrera como panelista en los 2000.

La palabra de Pablo Echarri sobre sus crisis con Nancy Dupláa

El artista habló con Desayuno Americano y fue consultado por cómo enfrenta los momentos malos en su relación con Dupláa. "Después de tantos años de relación con Nancy: ¿Cómo manejás los temas de convivencia y los conflictos?", consultó el cronista. Por su parte, Echarri respondió sin tapujos: "La manejamos ahí, le ponemos el pecho. Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también… ¿No? Soportando esas cosas que no nos gustan".

"Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo”, soltó Pablo como respuesta a una pregunta sobre si dormiría en camas separadas con su esposa.