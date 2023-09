Abel Pintos se hartó y apuntó contra una jurado de Got Talent en Telefe: "Basta"

El cantante apuntó de manera directa contra una compañera del jurado. Abel Pintos evidenció su enojo en Got Talent Argentina, programa emitido por Telefe.

Abel Pintos es un cantante de folklore argentino que en los últimos años hizo un giro en su carrera y se volvió más comercial. De esa manera, la figura del artista comenzó a atraer más público y por ese motivo fue tenido en cuenta para proyectos televisivos de llegada masiva. Así se dio su arribo a Got Talent Argentina, reality show conducido por Lizy Tagliani donde el intérprete de Motivos y Oncemil se desempeña como jurado.

El músico ha recibido variadas críticas por su personaje dentro del reality show, donde comparte jurado con La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña. Esta última fue quien tuvo un encontronazo en vivo con el cantante, ya que le hizo un chiste que lo habría molestado. Todo comenzó por un participante que tenía una característica en común con Abel Pintos: era pelado.

"El de la punta labura mucho en mis películas. Es mi doble de riesgo", soltó Pintos, entre risas y a modo de humorada por la calvicie del participante y la suya. Acto seguido, Flor Peña acotó: "Es tu doble igualito. Dos gotas de agua". El cantante no se quedó callado ante la chicana de su compañera y le frenó el envión en el momento: "Basta. Que yo lo diga es una cosa". Si bien las frases que se dijeron fuero algo ásperas, el tono de las mismas demostró que solo se trató de un pase de comedia y que el vínculo entre la actriz y el músico se basa en el respeto.

Fuerte opinión de La Negra Vernaci sobre Abel Pintos en Got Talent Argentina

Elizabeth Vernaci hizo un análisis del nuevo reality show de Telefe y destaco los puntos buenos y los malos del mismo. "Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir", comentó "La Negra". Y cerró: "Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero. Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".

Abel Pintos se emocionó al hablar de su manager en PH, Podemos Hablar

"Cuando pasó Jorge, mi compañero de vida, que es mi manager desde hace casi 30 años pero es un hermano de la vida para mí me acordé de algo. Justamente, hace unos días, estuvimos hablando mucho del paso del tiempo, cómo nos ha transformado y nos ha parado en distintos lugares. Él empezó a trabajar conmigo cuando yo tenía 13 años y ahora trabaja con un hombre con dos hijos", comentó entre lágrimas el esposo de Mora Calabrese.