Abandonó Los 8 Escalones y Guido Kaczka quedó atónito: "Me planto"

Un participante de Los 8 Escalones decidió renunciar al programa y dejó sin palabras a Guido Kaczka. El sorpresivo momento que se vivió en el programa de El Trece.

Un hecho poco visto tuvo lugar en Los 8 Escalones. Durante la edición del pasado martes 3 de octubre, un participante que ganó el millón de pesos en la final decidió abandonar el ciclo de entretenimiento de El Trece y, como consecuencia, dejó sin palabras a Guido Kaczka.

Luego de que Fabián y Eduardo llegaran a la instancia decisiva del certamen, el conductor les hizo una pregunta sobre política internacional. "¿Qué líder de la política italiana ganó las últimas elecciones celebradas a fines de septiembre?". Y el primero de ellos acertó al responder "Giorgia Meloni", por lo que logró consagrarse.

"¡Fabián ganó 1 millón de pesos! ¡Fabián! Fabián es maquillador, tiene 52 años, está en pareja y hace tres años que estudia canto, que va al gimnasio. Lo anotó su pareja... y tiene tres gatos. Fabián tiene para viajar el millón de pesos", anunció Guido Kaczka, con euforia.

Tras celebrar la consagración, el presentador de Los 8 Escalones le consultó: "¿Alguna vez ganaste algo?". "No, nunca... sí, gané en el colegio un par de patines. Yo vivía en zona de tierra así que no los usaba mucho. Los usaba sólo dentro de la casa. No había una plaza ni nada... así que fue lo único que gané", comentó Fabián, que se mostró sorprendido por el logro: "No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer".

"El que gana el millón, en general, no lo puede creer. Pero es así, creelo... lo tenés", le aseguró el animador. Y finalmente le hizo la tradicional pregunta que le hace a cada uno de los ganadores del programa: "Y también se hace difícil, o lo habrás pensado antes, ¿qué vas a hacer? Porque el ganador puede volver. ¿Volvés por los 2 millones?".

Creer o reventar, Fabián optó por abandonar Los 8 Escalones. "La verdad que nunca gané nada y me parece que estaría bueno darle la oportunidad a otro. Así que me planto acá para que otro siga", justificó el hombre, quien le cedió su lugar a otro participante. Eduardo, que no pudo triunfar en la final, aceptó el desafío de regresar al ciclo de El Trece: "Sí, vuelvo".

Renunció al millón de pesos y dejó en shock a Guido Kaczka

Durante la transmisión del pasado viernes 1° de octubre, y en el tramo final del ciclo de entretenimiento, Elena y Agustina se enfrentaron y debieron responder una pregunta decisiva. "¿Cuál es el elemento que conduce mejor la electricidad? ¿La plata, el litio, el aluminio o el zinc?". La señora optó por la opción A; mientras que la joven la B.

"¡Excelente! Agustina festeja hoy, sí... Agustina es cajera en un local de ropa y cursa el CBC (Ciclo Básico Común) de veterinaria. Mariana le dio la posibilidad de estar hoy y ahora tiene un millón de pesos", anunció Guido. Inmediatamente después, una lluvia de papelitos cayó sobre la mujer que obtuvo el premio económico.

Fiel a su estilo, el presentador explicó qué es lo que Agustina hará con el millón de pesos que ganó: "Es para ayudar a sus padres que son jubilados y que ganan el mínimo. La hermana también tiene una complicación, una enfermedad y sus padres la ayudaron durante toda la vida". ¡Felicitaciones a Agustina que tiene el millón!".

Finalmente, Guido Kaczka le consultó si tenía pensado volver al programa: "¿Qué es lo que pensás hacer? Porque vos ya volviste. El lunes a la tarde, por los dos millones, ¿volvés?". Creer o reventar, la joven le aclaró: "No, no vuelvo, para dejarla (NdeR: a la otra concursante)". Elena tomó la palabra y se mostró sorprendida por la decisión: "Ella había comentado algo, pero no pensé que lo iba a hacer". "Pero ahora parece que quiere dejarte el lugar a vos", le advirtió el conductor de Los 8 Escalones. Y la mujer concluyó: "Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a venir".