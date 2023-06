A los gritos, Darío Barassi se pudrió de una participante en El Trece: "Díganle"

En su primer programa al frente de Ahora Caigo, Darío Barassi se mostró molesto con una participante y lanzó una serie de gritos que generaron revuelo en la pantalla de El Trece. La fuerte reacción del conductor.

Darío Barassi protagonizó una situación muy particular en la pantalla de El Trece. En su presentación al frente de ¡Ahora Caigo!, el nuevo programa por el que apuesta Adrián Suar, el conductor se pudrió y reaccionó a puro grito contra una participante en plena competencia.

En el tramo final del ciclo de entretenimiento, en el que los jugadores deben completar frases para evitar la caída, el jugador Nick Vander debía enfrentarse a Vicky, la última participante que podía arrebatarle el premio económico. Luego de que presentara a la joven que estudia para ser analista de sistemas, Barassi procedió a continuar con el juego.

"Vicky, es el último duelo. Yo estoy nervioso. Es ahora o nunca... todo el equipo que tenés alrededor, hizo lo que pudo y le sacó vidas. Acá está plantado, jugando bárbaro y con una vida extra", le señaló el conductor a la mujer. Y luego le preguntó: "Afuera le dicen fresa, ¿nosotros le decimos...?" "Fresa", respondió Vicky, con seguridad. Inmediatamente después llegó el turno de Nick, que perdió una vida por no poder completar la siguiente frase: "Es un conjunto de hojas de papel anilladas o cosidas".

Vicky tuvo la posibilidad de responder en lugar de su rival y de quitarle el premio económico. Fue entonces cuando se produjo el momento más incómodo de la noche en ¡Ahora Caigo!, el nuevo programa de El Trece.

Darío Barassi reaccionó a los gritos contra una participante de Ahora Caigo, en El Trece

El grito de Barassi a una participante de ¡Ahora Caigo! en El Trece

Barassi: "Vicky, no pierdas este momento. Lo das vuelta, hermana...".

Vicky: "No sé. Es un libro, una revista...".

Barassi: "Seguí, seguí... pensá, pensá en la imagen. Son muchas hojas que están cosidas o anilladas".

Vicky: "Es como un bloque".

Barassi: "No, no es un bloque. Es un... no, Vicky, no vas a perder con esta, hija...".

Vicky: "No sé".

Barassi: "¡Es que te juro que es muy fácil!

Vicky: "Libros, carpetas...":

Barassi: "¡Ah! ¡Ah! Díganle a todos. Es un 'cuaderno'. Ya me sorprendió que vos (Nick) no lo saques. Vicky, podrías haber dado vuelta el partido. Él se quedaba sin partido, perdía de toque. Estoy muy angustiado..."

La participante no supo dar con la respuesta correcta, que era "Cuaderno", por lo que terminó cayendo de la plataforma del programa. De esta forma, Nick Varder se terminó consagrando como el primer ganador de ¡Ahora Caigo! llevándose nada menos que $315.000.

Cómo participar del nuevo programa de Darío Barassi "¡Ahora Caigo!"

Para participar del programa de entretenimiento que va a conducir Darío Barassi, hay que ingresar a la pagina de El Trece eltrecetv.com.ar. Allí hay que llenar un formulario de inscripción con video incluido sin excepción.