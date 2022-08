A Flor de la V se le escapó un comentario caliente sobre Joaquín Furriel: "Vamos a decirlo"

Florencia de la V soltó su costado más sensual y le dedicó un tierno piropo al galán de cine y teatro Joaquín Furriel.

Florencia de la V se mostró sin filtros a la hora de opinar sobre el actor Joaquín Furriel, a quien le dedicó un sensual piropo. "Vamos a decirlo", lanzó la conductora, en un lanzado momento al aire.

El picante comentario surgió luego de que Intrusos (América TV) hiciera alusión a las stories que grabó Eugenia "La China" Suárez con Furriel, en el marco del rodaje de la película El Duelo, una producción de Star+ en Uruguay. Tras ver las imágenes del galán maduro, Flor de la V recordó la vez que coincidió con el artista en un espectáculo y compartió una picardía: "Joaquín es así. Hace poco me tocó compartir un trabajo con él. Yo llegué al camarín y estaba él, yo ya estaba montada para la ocasión y Joaquín estaba apoyado contra la pared, imaginate eso. Había un sillón de dos cuerpos...¡fantasía!".

"Y también había una mesa y una botella de whisky, pero yo cuando trabajo no bebo. Y ahí hablamos de la perfomance que teníamos que hacer", agregó la conductora antes de pasar al comentario sensual. Sin tapujos, se dispuso a continuar su relato y lanzó: Pero tengo que decir que, así como lo vemos en las imágenes, está más bueno que comer pollo con la mano, vamos a decirlo".

La declaración fue recibida con risas de los panelistas y la propia Florencia que, muy tentada, cerró: "Aparte es un amor y es así trabajando, muy buena onda, con muy buen humor y tiene buen aroma".

El calvario de Joaquín Furriel en una comisaría: "Trompadas"

En diálogo con Infobae, Joaquín Furriel detalló cómo fue su juventud: "Yo no tuve una adolescencia muy suave, ¿viste? '90, neoliberalismo, Conurbano, Duhalde, razzias, empezaba el paco, que no consumí porque vi lo que provocaba en mis amigos. La del 90 fue una década muy violenta y muy agresiva".

Joaquín Furriel estuvo cuatro veces en una comisaría: "Hacía mucho quilombo. Era una violencia permanente. Eran épocas violentas". Con respecto a los motivos, el actor expresó: "Por no tener DNI, robar no, nunca robé. Mi provocación no era tanto con mi familia sino con el Estado. Una cosa punkie muy '90 también. Híper inflación. La impunidad de Menem y de la política, los caudillos del Conurbano. Era un nivel de poder y de corrupción extraordinario. Y la Policía bonaerense, que venía de estar involucrada en el gobierno militar y seguía siendo parte de la fuerza".

Como si eso fuera poco, Joaquín Furriel expresó que la pasaba mal cuando lo llevaban detenido: "Porque te cagaban a trompadas. No digo que hoy no siga sucediendo; lamentablemente, sucede. Era como un bullying, las razzias eran totalmente provocativas, y era la manera de seguir dándole fuerza a unas fuerzas que no estaban educadas y preparadas para el cambio cultural que la Argentina necesitaba".