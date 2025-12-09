A Aracre se le escapó una frase sobre el Gobierno en C5N y lo domaron en vivo: "Se va a enojar Milei".

Antonio Aracre, ex jefe de Asesores durante el gobierno de Alberto Fernández y actual defensor mediático de la gestión de Javier Milei, protagonizó un momento de tensión e incomodidad al aire de C5N. Mientras intentaba justificar las consecuencias del plan económico, se le escapó una frase que contradice el "relato" oficial y terminó siendo chicaneado en vivo por el conductor Pablo Duggan.

El debate surgió a raíz de una noticia que ilustra la profunda recesión industrial: la decisión de la empresa Georgalos de suspender operarios debido a la brutal caída del consumo. En su afán por defender el modelo libertario y despegar la situación de la apertura de importaciones, Aracre terminó admitiendo la verdadera razón de la crisis.

"Eso no es por importaciones", se atajó rápidamente el empresario para defender la política comercial del Gobierno. Fue allí cuando Duggan le repreguntó para llevarlo al punto central: "Esto no es por importaciones, es por baja del consumo. Y la baja de consumo, ¿tiene que ver con qué?". Acorralado por la lógica económica, Aracre soltó: "Menos poder adquisitivo". Al darse cuenta de lo que había dicho —reconociendo que la gente no tiene plata, algo que el Gobierno intenta minimizar—, intentó corregirse sobre la marcha con un "Eso dirías vos. Yo te lo estoy anticipando".

Pero Duggan, rápido de reflejos, aprovechó el "sincericidio" para exponerlo. "Se va a enojar Milei con vos. Se te escapó", le disparó el conductor entre risas, marcándole que acababa de admitir el fracaso de los ingresos frente a la inflación. "Hay que ser testigos de este momento. El consumo se cae porque la gente no tiene plata, dijo Aracre", insistió Duggan para fijar la declaración.

A Aracre se le escapó una frase sobre el Gobierno en C5N y lo domaron en vivo: "Se va a enojar Milei".

La insólita justificación de Aracre

Tras el traspié, Aracre intentó ensayar una defensa que generó aún más polémica en la mesa. Para tratar de explicar por qué la gente no compra, lanzó una teoría sobre un supuesto cambio cultural hacia el ahorro, ignorando la pérdida del salario real. "Lo digo siempre. Muchachos, en 2023 había 200% de inflación, vos comprabas hasta lo que no necesitabas", argumentó, y remató con una frase desconectada de la realidad de los trabajadores suspendidos: "El consumo bajó porque ahora se dedica más al ahorro y menos al consumo".