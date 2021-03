MasterChef Celebrity 2: Andrea Rincón tuvo un picante cruce con Germán Martitegui.

Desde que empezó la segunda temporada de MasterChef Celebrity quedó claro que la relación entre Andrea Rincón y Germán Martitegui no es la mejor y en más de una oportunidad la actriz se mostró disconforme con las devoluciones del cocinero y hasta lo acusó de tener favoritos entre los participantes. Y en una gala en la que la ex Gran Hermano quedó como capitana de su equipo, conformado por Alexander Caniggia y Hernán El Loco Montenegro, volvieron a tener un fuerte cruce.

“Te quejaste tanto de María O´Donell cuando fue tu capitana, despotricaste tanto diciendo que no te ayudó, y hoy el destino te puso de capitana. No voy a decir nada más y me voy a retirar a mi lugar”, dijo el jurado luego de probar los tres platos que presentó su equipo. Y minutos más tarde, agregó: “Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar como un equipo y para eso necesitan un líder que los organice. No lo hiciste”. Mientras que Donato De Santis señaló que su preparación fue una de las peores del programa.

“En mi defensa, yo también estaba trabajando, y trabajamos muy bien en equipo. Si pierdo y me tengo que ir, vuelvo a elegir a este equipo”, se justificó la actriz. Pero el jurado insistió en que necesita cambiar su actitud: “Yo le pondría menos pasiones, no podes manejar un grupo así”. Tras escuchar la sugerencia, Andrea reconoció que es "muy mala perdedora" y, sin darse cuenta, le terminó dando la razón a Germán.

Sin embargo, en cuestión de segundos la situación se volvió más tensa y Andrea Rincón sacó su lado más combativo. "Yo no pienso igual que vos", disparó y luego de buscar complicidad en sus compañeros de equipo, quienes dijeron que la capitana los había ayudado, increpó a Germán Martitegui, notablemente molesta. “Me parece que vos no estabas viendo, ¿dónde estabas? ”, fulminó. “Yo estoy acá, veo todo lo que pasa”, respondió él con tranquilidad. “Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros”, cerró Andrea, indignadísima con el chef.

Y nuevamente su enojo le jugó en contra, ya que el jurado decidió que se equipo recibiera el delantal gris que los lleva a participar en el "Jueves de última chance", mientras que Gastón Dalmau, Claudia Fontán y Candela Vetrano competirán en el "Miércoles de beneficio", con la posibilidad de salir elegidos como los mejores participantes cocineros de la semana.