Aseguró que el ex presidente de la Nación "estaba insoportable" y que era "amigo de Gerardo Sofovich".

La actriz y empresaria teatral Nazarena Vélez reveló un difícil momento que debió atravesar cuando aún era menor de edad. A sus 46 años, y en diálogo con Estelita en casa, la protagonista reveló los acosos sufridos por parte de Carlos Menem. En ese momento, el riojano era el presidente de la Nación y ella trabajaba junto a Gerardo Sofovich iniciándose así en los medios televisivos.

"¿Te trincaste algún presidente de la Nación alguna vez?", le consultó Jey Mammón, conductor del programa emitido por América TV. Sin dudarlo, Nazarena contestó: "No, no. Pero sí, sí, me han perseguido bastante. Uno, fundamentalmente. Argentino, y más sabiendo que yo era virgen. Cuando yo era muy chiquita y trabajaba con Gerardo. Había uno que estaba insoportable".

En ese momento, y denotando una complicidad con su amiga para hacer público este episodio, Jey Mammón le consultó a Nazarena: "¿Es riojano?". Ella se limitó a asentir con claros gestos de confirmación. Menem es el único ex jefe de Estado oriundo de La Rioja.

En tanto, Estelita prosiguió: "Mirá vos, ¿y cómo avanzaba? ¿De qué manera? ¿Mandaba mensajes? ¿Cómo era?" Nazarena Vélez, en ese momento, pasó a detallar cómo era el mecanismo de Carlos Menem para intentar coordinar un encuentro con una adolescente que tenía tan sólo "16 años, 17 con toda la furia". "Él era amigo de Gerardo, muy amigo de Gerardo. Teníamos gente en común, y varias veces, reiteradas veces, me hizo saber la propuesta. Su interés en conocerme", explicó la productora.

"Casi me muero": el crudo testimonio de Nazarena Vélez que hizo llorar a Fantino

"Me metí en las pastillas y casi me muero. Yo había quedado en una publicidad, donde me dijeron que del miércoles al sábado tenía que estar tres kilos más flaca. Comencé a tomar laxantes y diuréticos, y así llegué demacrada. Una amiga me dijo que existían unas pastillas que eran buenísimas. ‘Te van a secar la boca nada más y te cierran el estómago’, me dijo", manifestó Nazarena Vélez, en diálogo con Fantino a la tarde. Justamente, el conductor oriundo de Santa Fe se mostró visiblemente emocionado ante las palabras de la actriz.

Acto seguido, Nazarena Vélez explicó: "Ahí está, como 20 años tomando anfetaminas sin poder dejarlas, con una adicción peor que la cocaína. Las dejé porque estuve a punto de morirme. Tuve como un paro cardíaco. Me había mandado una pero de las que me mandaba. Todo el mundo me decía en la tele ‘Pero cómo temblás, Nazarena’. Yo decía que era la cabeza, metía sarasa. Un día me desperté y el corazón me había explotado. Yo pesaba 50 kilos midiendo 1,74 metros, una enferma".