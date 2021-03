"Tuvimos momentos difíciles", Jujuy Jiménez se despidió de América TV y habló de sus problemas con Horacio Cabak

Los conductores terminaron su programa y se despidieron al aire tras las peleas

La relación entre Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak atravesó momentos escandalosos durante el verano que compartieron en Informados de todos. Finalmente, la conductora se despidió del programa y se refirió a las situaciones que le tocó vivir con sus compañeros.

Las peleas entre Jujuy y Cabak no sólo se vieron al aire, donde se notó por momentos la incomodidad y hasta el enojo de la modelo con el conductor. También se rumoreó que esas disputas llevaron a la ex El Trece a mantener una reunión con las autoridades de América TV para buscar una solución a los conflictos con sus compañeros. Sin embargo, en el final del ciclo, Jiménez pareció conmovida.

Con el fin del programa, todos los participantes aprovecharon su momento para despedirse del ciclo y Jujuy fue una de las más afectadas. "Este programa fue un gran desafío desde el minuto cero. Yo tengo que agradecer a Liliana Parodi y a Fer que son dos mujeres que siempre me convocan a esta casa que es América. Era un gran desafío hacer un informativo con actualidad y coyuntura todas las mañanas", apuntó en vivo.

Y resaltó: "Me tocó trabajar con profesionales que en sus temas se lucen y lo dan todo como Mauro Federico, Luisito Ventura. Gracias a todo el equipo, por bancarme, por cuidarme".

Jujuy Jiménez habló de sus problemas con Horacio Cabak

Luego de hablar de los panelistas, Jujuy Jiménez le dedicó un par de frases a Cabak, quien fue su pareja de conducción durante el programa veraniego y no esquivó los problemas.

"Tuvimos momentos difíciles, pero pudimos salir adelante y cumplir con nuestra tarea que era tratar de llevarles información y, de mi lado, tratar de entretenerlos", sostuvo mirando a su compañero Horacio Cabak. "No sé por qué estoy llorando", recalcó.

Y concluyó: "Los programas se hacen en equipo, es el modo para trabajar así que lo mejor para todos. Yo lo viví como si fuera un máster en conducción. Estudié comunicación social e hice muchas cosas en el medio y de repente estos dos meses fueron de mucho aprendizaje".

La despedida de Horacio Cabak

Cabak también se despidió de la audiencia durante el programa y se mostró muy agradecido con al experiencia. "Quiero agradecer a toda la gente que por redes sociales nos dicen que nos van a extrañar, que qué pena que termine, que la pasaban bien con nosotros", indicó.

"Nosotros vinimos a hacer un reemplazo de un mes y nos terminamos quedando dos meses y una semana. Este espacio le pertenece a Guillermo (Andino) que va a venir con un muy buen programa a partir del lunes", manifestó.

En tanto que sobre Jujuy, afirmó: "Yo no conocía a esta persona. Al principio cuando le dieron el volante me asusté, pero la verdad que terminé queriéndola un montón y me llevo el mejor de los recuerdos".