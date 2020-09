Moria Casán recibió una grave amenaza en el estudio del Cantando 2020. Una de las ex participantes del certamen destruyó a la diva y aseguró que sería capaz de cortarle la lengua. La protagonista en cuestión es Adabel Guerrero, quien está públicamente enemistada con la actriz y actual miembro del jurado en el ciclo que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito.

En diálogo con La Previa del Cantando, Adabel Guerrero expuso los motivos por los cuales se generó su enojo con Moria Casán: "No sé si con todo el mundo, pero conmigo es una mala persona. Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hacer. Me había puesto contenta porque el otro día en el programa no nombró el tema y dije 'bueno, se ubicó y no habló de lo que yo pedí que no hable', pero te das cuenta que es una mala mina".

La amenaza de Adabel Guerrero a Moria Casán al aire de La Previa del Cantando

"Yo creí que iban a pasar el tape del Cantando donde ella cerró diciendo que yo seguramente tenía problemas en mi familia. Lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a halar de mi familia porque te arranco la lengua y me la como. Te lo digo de verdad: no vuelvas a hablar de mi familia. Es lo único que te voy a volver a pedir. Esto es entre nosotras en todo caso", enfatizó Adabel, visiblemente molesta con Moria Casán y utilizando un lenguaje amenazante ante las cámaras de Ciudad Magazine, en el programa conducido por Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez.

"Para mí no sos nada y yo no soy nada para vos, pero te digo que arruinaste mi estadía en el Cantando y no es la primera vez que me tocás este tema de que yo estoy como resentida. Sí, estoy como resentida con vos y mal", sentenció Adabel Guerrero. Del lado de Moria Casán aún no han habido respuestas. De todos modos, bastará con que Ángel de Brito le consulte sobre este altercado para que la One se explaye y exhiba su parecer al aire del Cantando 2020.

La foto peronista de Luisa Albinoni y Lizardo Ponce en el Cantando 2020

Lizardo Ponce y Luisa Albinoni se sacaron una foto juntos haciendo la famosa V de la victoria, que representa al peronismo en nuestro país, en el detrás de escena del Cantando 2020. Los participantes coincidieron en una gala del ciclo producido por Marcelo Tinelli y la imagen se viralizó en las redes.

Se desconoce si el motivo de foto fue partidario o no, aunque Luisa Albinoni ha manifestado en varias oportunidades su simpatía por el Peronismo y reveló el año pasado haber votado por Alberto Fernández. Por otra parte el influencer Lizardo Ponce en varios videos junto a La Faraona, Martín Cirio, criticó duramente al macrismo durante el 2019.