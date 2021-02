El exparticipante de MasterChef Celebrity le dio un útil consejo a su exnovia.

De visita a "Flor de equipo" (Telefe), Andrea Rincón adelantó cómo son las grabaciones de "MasterChef Celebrity 2" y recibió un mensaje de el Mono de Kapanga, quien participó en la primera temporada y tuvo un fugaz romance con ella. "Para mí Andrea la va a romper toda porque cocina y lo hace muy bien", dijo el cantante.

Además, el músico bromeó con su paso por el certamen: "Yo mucho no puedo aconsejar porque me echaron dos veces, pero principalmente mi consejo es tratar de no quemarse y no cortarse y si tiene la oportunidad de ponerle picante, que lo haga".

Sorprendida, Rincón destacó la personalidad del músico: "Martín es muy tranquilo y claramente ha probado muchas cosas que preparé". Y agregó: "Yo cocino bien, pero claramente no quiero ser chef, ni dedicarme a eso pero me cuestan muchas cosas que tengo que evolucionar en la vida, como manejar el tiempo".

También, reveló que su mayor limitación en el reality es que no logra hacer platos gourmet como esperan Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. "Yo soy del palo del bodegón y me quieren transformar", confesó entre risas y señaló que Martitegui no le gusta nada de lo que hace. Y explicó por qué le gustan las porciones abundantes: "Soy de buen comer, me como por lo menos tres milangas".

En referencia a su cambio de actitud en los medios, aseguró que está mucho más tranquila y que a pesar de que participó en varios realities, como "Gran Hermano" y "Bailando por un sueño" no es estratega. "No sé jugar, yo voy a divertirme y si veo que un compañero la pasa mal, me pongo mal", dijo y, sin dar nombre, se diferenció de una compañera de "MasterChef" que se pone contenta cuando sus compañeros reciben devoluciones negativas del jurado. ¿De quién estará hablando?

Andrea Rincón les agradeció a Nancy Dupláa y Pablo Echarri por su rol clave en su lucha contra las drogas

Días atrás, Andrea Rincón participó del nuevo programa de Gastón Pauls, "Seres Libres", para hablar sobre cómo venció a las drogas y destacó el rol clave que tuvieron Nancy Dupláa y Pablo Echarri en su recuperación. “Me duele, me da tristeza, me da ganas de abrazarlo. Me duele el dolor. Cuando veo alguien en ese pozo, perdido, en medio de ese laberinto, lo primero que pienso es ‘pobrecito’, me dan ganas de abrazarlo y ayudarlo. Me dan ganas de ser súper Andrea y salvarle la vida a ese ser como me la salvaron a mí”, arrancó la actriz, explicando cómo se siente ante aquellos que sufren de adicciones.

Y para seguir con su relato Andrea agradeció a la pareja de actores que la sacaron de las drogas dándole un trabajo en la novela "La Leona", en 2016: “Me ayudaron mi familia, vos, con Nancy Dupláa me pasa algo muy así, porque siento que me dio la oportunidad en un momento muy importante. Me sentí muy valorada y cuidada con Nancy y con Pablo Echarri”.

“Ellos tienen como una imagen de papá y mamá, y así cuidaban a todo el equipo pero yo estaba en un momento heavy. Y sentir ese amor de alguien que te hace una caricia y te hace creer que en este mundo hay una parte hostil pero también un lado bueno donde nos podemos parar de ese lado”, cerró Andrea.