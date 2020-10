El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, y Luis Novaresio se cruzaron al aire de Animales Sueltos por la insistencia del conductor en preguntar por una supuesta visita que hizo días atrás el dirigente social al Papa Francisco.

El periodista macrista quiso consultarle sobre el rumor que indicaría una conversación entre Grabois y Francisco, pero fue interrumpido al comenzar su pregunta. "Yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tenga con el Papa, eso te lo dije reiteradas veces", le recordó.

Sin ánimo de terminar allí el diálogo, Novaresio retrucó: "No te voy a preguntar qué te dijo". Pero inmediatamente Grabois agregó: "No te voy a contestar".

"Entonces estuviste", lanzó el conductor. El dirigente quiso distender el momento, se rio y le recriminó: "Eso es una cosa que siempre hacés: cuando no te contesto es que sí".

Sin embargo, el periodista le dijo que, si fuera al revés, él le diría automáticamente que no, sin dudar, porque no estuvo reunido con el Papa. "No pasa nada que hayas estado; si no me decís: 'sí, estuve, pero no voy a hablar'".

Ante su insistencia, el dirigente social respondió: "Si querés hablá vos solo, yo no voy a hablar del tema... Si estuve o no, si viajé o no. No voy a hablar porque es un tema que se utiliza con mala leche siempre, por el problema que tenemos en la Argentina de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia".

"Estoy muy metido con las cosas que pasan acá y mi tarea internacional tiene que ver con el encuentro de movimientos populares", explicó y así dio por finalizado el tema.

Cruce entre Novaresio y una diputada de Carrió

Un insólito momento radial se vivió esta mañana en el programa de Luis Novaresio en radio La Red, cuando, en una entrevista a la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, reconoció estar tomando Dióxido de Cloro, a la vez que criticó al Gobierno y la ANMAT por no regularlo.

“Yo tomo dióxido de cloro, pero no lo propicio”, explicó la legisladora y consideró que su uso “no está prohibido” porque cada uno “es dueño de su salud” y tiene el derecho de pedirle a su médico alternativas para “su tratamiento”.

“No es correcto eso”, insistió Novaresio, y puso dos ejemplos hipotéticos: “Si yo mañana pido una muerte digna porque no soporto un estado tremendo, o pido la no anestesia (sic) en una operación, el médico no puede operarme por estar fuera del protocolo de ética médica”.