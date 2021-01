Los detalles del vínculo que los habría unido tiempo atrás.

Al aire de Intrusos y en medio de la sección de Los escandalones, el periodista Rodrigo Lussich dio detalles del supuesto romance fugaz que mantuvieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez meses atrás. "Un momento culminante fue cuando Cristina se separa de su novio, en abril del año pasado", agregó Adrián Pallares, dándole sustento a la versión de su colega uruguayo.

"Fue una estrategia de marketing que funcionó y que fue hecha adrede. No es que, de casualidad, se tiraban onda. Se dieron cuenta que ahí había una punta para realitizar el noticiero, para hacer un relity de amor entre ellos dos y así darle el plus que le dio el liderazgo", comenzó diciendo Rodrigo Lussich, quien luego procedió a explicar las razones por las que cree que entre los conductores de Telefe Noticias ha pasado algo detrás de cámara.

En forma contundente, Lussich afirmó: "Hay dos bibliotecas: hay quienes dicen que fue una cosa solo para las cámaras, y otros que creemos que lo hicieron. Para mí, cuando hicieron toda la gracia, ya lo habían hecho. Cuando lo hicieron, no dijeron nada. ‘Sinvergüenchas’, callados. Cuando se agarraron de eso para hacer el show mediático, ya no pasaba nada"

Las razones de la ruptura de Cristina Pérez y su ex novio fueron brindadas al aire de Intrusos. Según la información de Rodrigo Lussich y los comentarios de Adrián Pallares, en este período habría sido el momento en que la periodista se habría vinculado con su compañero de televisión.

"Cristina estaba con un muchacho que era muy religioso. Ella después contó que, no sé si por una cuestión de religión, no intimaban. Algo pasaba que el novio de Cristina Pérez no avanzaba en sábanas. Entonces cuando ella se separó, dijeron: ‘Barili, ahora sí’. No se sabe bien cuándo arremetió, pero se agarraron de esa estrategia", manifestó Lussich. ¿Será cierta esta versión o simplemente se trata de una conjetura del creador de Los escandalones?

Cristina Pérez y sus lujosas vacaciones en una playa paradisíaca

A lo largo del año 2020, existieron varios y varias periodistas que operaron contra el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Una de estas personas fue Cristina Pérez. La conductora de Telefe Noticias se ha expresado en más de una oportunidad contra el actual mandatario nacional y hasta protagonizó un picante careo con el mismo al aire de su ciclo televisivo.

Luego de una temporada intensa en cuanto a materia informativa y sanitaria, Cristina Pérez decidió tomarse vacaciones en un lugar paradisíaco y al que sólo las personas con un amplio poder adquisitivo podrían darse el lujo de arribar. "Somewhere over the rainbow", escribió la compañera de Rodolfo Barili en el ciclo que sale (habitualmente) de lunes a viernes en el horario central de Telefe.