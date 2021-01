Inesperado momento al aire de Mamushka.

La cantante Karina "La Princesita" Tejada ha sido una de las invitadas de honor en Mamushka. Y si bien ha logrado sortear los juegos que propone el programa, lo cierto es que en uno de ellos sufrió un lapsus que decantó en un inesperado insulto. "Esperate, ay, la puta que lo parió", manifestó la artista, generando la sorpresa y la risa de Mariana Fabbiani.

El juego consistió en descifrar palabras y respuestas en base a los desafíos que aparecían en pantalla. Y al momento de responder qué número romano aparecía en pantalla (NdeR: 64), "La Princesita" supo que la respuesta estaba en su mente pero no logró sacarla con la rapidez que ella pretendía. En ese instante, lanzó las inesperadas palabras en pleno aire.

De todos modos, y más allá del blooper, Karina "La Princesita" logró generar 10 aciertos en este juego y también ha sido protagonista importante de los demás obstáculos que se dieron al aire de Mamushka para intentar ser la ganadora de la jornada. Por otra parte, la cantante ya no forma parte del jurado del Cantando 2020 dado que el mismo terminó hace pocos días y se consagró a Agustín "Cachete" Sierra como el vencedor.

La cruda infancia de Karina La Princesita: "¿La mato o no la mato?"

La cantante Karina "La Princesita" Tejada es una de las artistas más destacadas de la República Argentina. Ella tiene un lazo muy estrecho con Mónica Cuello, su madre. De hecho, en la infancia de la intérprete, vivieron episodios familiares realmente duros y llenos de violencia.

En diálogo con Telefe Noticias, la mamá de Karina reveló cómo fue su vida al lado de su ex marido y padre de la intérprete. "Me golpeaba y con el revólver en mi cabeza les preguntaba a ellos ‘¿la mato o no la mato?’. ‘Elijan’. Tenían 3 y 4 añitos", manifestó, haciendo alusión a "La Princesita" y a su hermano menor, Ezequiel.

"Viví 11 años con el papá de los chicos y me aguantaba todo, pero que no me toquen a mis hijos. El papá estaba enojado y le tiró a Kari una botella de esas retornables. Le pegó el pico justo en la columnita y es ahí cuando yo les dije ‘nos vamos ya’. Me acuerdo que era 24 de enero del 96 a la una de la mañana y así con lo puesto nos fuimos", aseguró Mónica Cuello, recordando el día y el horario en que decidió, junto a sus hijos, marcharse de aquella casa hostil.