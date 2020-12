Duelo de titanas: Nacha y Moria se cruzaron nuevamente en el "Cantando 2020".

El "Cantando 2020" entró en una fase más complicada y las parejas que quedan se enfrentan a un jurado cada vez más crítico. Melina de Piano no tuvo una buena noche y Moria Casán la acusó de ser "una pesada que siempre llora", provocando el enfurecimiento de su colega jurado, Nacha Guevara. "¿Qué desayunaste hoy?", disparó Guevara, contra "La One".

Con Melina de Piano, cantante que acompaña a Pablito Ruiz, quebrada en lagrimas, Moria Casán lanzó una dura devolución en torno a sus agudos y, cuando la cantante intentó explicarse, perdió la paciencia y explotó. "Mamita, no me rebotes todo lo que te digo. Para mí desafinaste. Si te molesta, mamita quejate con Tinelli que me contrata. No me gustó tu actuación, pero sí la de Pablo. Como la figura es él y vos sos la acompañante suplente de uno y de otros, la devolución se la doy a él”, arremetió.

“Siempre tiene un complejo esta piba. Siempre llora, siempre dice ‘¿por qué conmigo?’. A mí no me pasa nada con vos porque ni te registro. No me gusta lo que hacés porque me parece que te salta la solista. Vos no me gustaste ¡Siempre llora, es pesada esta piba! Siempre se victimiza, siempre está llorando por los rincones”, apuntó "La One", enfurecida.

Tratando de aclarar que no se estaba victimizando sino que simplemente era una persona sensible, Melina de Piano recibió el apoyo de una aliada inesperada, Nacha Guevara. Sin pelos en la lengua, la jurado cuestionó la dureza de "la bastonera" Casán, desatando un picante ida y vuelta. "¿Qué desayunaste hoy? Qué feo envejecer así, es resentimiento puro", respondió la actriz.

Filosa, "La One" contestó: "Ella se hace la buena con la imposición de manos y es mala persona. Yo creía que era una buena persona. Una vez me llamó y me tomé un avión para tomar un te con esta, y me arrepiento tanto. A ver si larga toda la mierda que tiene adentro, la 'masterclass' esta. Fuck you reina". Cambiando rápidamente de tema, Casán adelantó la vuelta de la mítica "Brujas" al teatro, con el elenco original y la dirección de Luis Agustoni