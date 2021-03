El despampanante look de Gerardo Romano en Intrusos.

Gerardo Romano sorpendió al staff de Intrusos (América TV) y salió semidesnudo a dar una entrevista exclusiva. El inesperado look del actor causó elogios de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes proclamaron: "¡Así se da una nota!".

Con sombrero, anteojos de sol y el torso desnudo, Gerardo Romano dio una entrevista en la comodidad de su casa al magazine de espectáculos y su look no pasó nada desapercibido. “¡No! ¡Ah, bueno! ¡Me muero!”, fueron las expresiones que se escucharon desde el estudio. "¿Ese es él?”, proclamó una mujer en off, a lo que el locutor agregó: "¡Está en pelos!".

Al instante, Romano procedió a explicar su versión del escándalo que protagonizó días atrás cuando fue invitado a Pampita Online (Net TV) y criticó a Carolina Ardohain porque en el estudio había mucha gente en momentos donde impera el coronavirus. Acto seguido, procedió a retirarse del estudio de televisión.

Por lo visto la explicación del actor de Un judío común y corriente y El Marginal no llamó tanto la atención del equipo de Intrusos ya que los conductores y los panelistas no pudieron ocultar su cara de asombro ante el look inesperado. “¡Qué calor que hacía en la casa de Romano! Pobre (Pablo) Layus (el periodista que lo entrevistó)”, comentó Pallares, divertido.

“¿Está en la playa el señor?”, agregó la panelista Evelyn Von Broke. “Quiero sumar algo: es muy Eduardo Constantini. Chicos, estamos en una moda y nosotros estamos re out”, sumó Virginia Gallardo. Las bromas siguieron y Lussich proclamó "así se da una nota", mientras que Pallares, tentado en risas, fue un poco más picante y lanzó un "y decí que no bajó la cámara".

Por último, compararon a Gerardo Romano con el actor Carlos Perciavalle, que solía aparecer así en sus notas de temporada en Punta del Este. “Capaz que la tendríamos que escuchar de vuelta, porque nos impactó más la imagen que el contenido”, reflexionó Pallares, dándo pie para que Rodrigo Lussich cerrara con un divertido: “¿Podemos volver a ver a Vinicius de Moraes?”.

Gerardo Romano se fue caliente del estudio de Pampita online: "Estaba lleno de gente"

A veces, los programas de televisión suelen terminar mal por diferentes circunstancias y en esta oportunidad le ocurrió a Gerardo Romano en el estudio de Pampita online por el canal Net TV, que según él no respetó los protocolos correspondientes por la pandemia de Covid-19: "Me fui antes porque estaba lleno de gente".

"Hay un virus que se llama coronavirus", añadió en forma irónica el prestigioso actor de 74 años, por lo cual es considerada como una persona de altísimo riesgo a la hora del probable contagio. Sin embargo, la modelo pampeana no se quedó callada y respondió cuando un periodista la consultó al respecto.

“No tengo nada que contestar, hablen con la producción. No voy a entrar en polémicas ni contestarle a nadie”, expresó Carolina Ardohain con relación a los dichos de Romano, quien al parecer no asistirá más al piso hasta que se tomen las medidas correctas.