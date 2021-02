Las eternas rivales se acercaron gracias a las redes sociales.

Mientras Carolina "Pampita" Ardohain estaba en ojo de la tormenta por haber contraído coronavirus y no haber cumplido con la cuarentena luego de sus vacaciones en México, Nicole Neumann salió a respaldarla a través de sus redes sociales.

“Tenés razón. Me pasó igual y me bancaste. Hoy te banco a vos. Cualquier duda, info, lo que necesiten (creo estamos en el mismo barrio) acá estoy. @pampitaoficial que se mejoren”, escribió la modelo en referencia al descargo de su colega, que había dicho que los medios la estaban "crucificando". ¿Se amigaron las eternas rivales?

Y tras ser consultada sobre cómo quedó su relación con su eterna rival, "Nikita" se explayó en "Nosotros a la mañana". "No retomé ningún vínculo porque no había, pero ella en su momento, cuando yo estaba con covid y varios periodistas, sin saber la verdad, empezaron a hacer leña del árbol caído, me apoyó", reconoció la rubia.

Y agregó: "Me pareció que estando en la misma situación, y encima embarazada, correspondía que le diera mi apoyo público porque encima me parece que cuando una persona está enferma, en un momento de debilidad y embarazada, que debe ser peor todavía, no está bueno estar dándole con un palo". Si bien cuando la exesposa de Fabián Cubero se solidarizó con su casa, Pampita comenzó a seguirla en las redes sociales, Nicole no quiso dar detalles de la conversación que tuvieron en privado. "Hablamos dos palabras y le deseo lo mejor", se limitó a decir.

Por su parte, Ardohain decidió pasar sus días de aislamiento alejada de los medios y solo compartió imágenes en la que mostró cómo se comunicaba con sus hijos a través de una ventana. Sin embargo, su marido, el empresario Roberto García Moritán, compartió una foto de su pancita celebrando los cuatro meses de embarazo.

Cabe recordar que en sus vacaciones en la Riviera Maya, la conductora de "Pampita Online" anunció que está esperando a la primera hija de su matrimonio. Su pareja ya es padre de Santino y Delfina, fruto de su relación con Milagros Brito, mientras que Carolina tuvo cuatro hijos con Benjamín Vicuña: Blanca -quien falleció en 2012 por un extraño virus, Bautista, Beltrán y Benicio.