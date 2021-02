La anécdota desconocida de el Mono de Kapanga y Duhalde.

El "Mono" de Kapanga conquistó el corazón de la televisión argentina tras su paso por "MasterChef Celebrity", volviéndose más popular y acaparando la atención de los medios. El cantante aprovechó su presencia mediática para revelar una anécdota desconocida junto a Eduardo Duhalde.

El exparticipante del reality de Telefe contó cómo fue el día que cantó "El mono relojero" frente a Eduardo Duhalde, ex gobernador de Buenos Aires que había dispuesto el cierre de los boliches a las 3 de la mañana y la banda le compuso esta canción.

"Era un evento privado. Vino el organizador y nos dijo que estaba y que evitemos tocar esa canción. Por supuesto que le dijimos que no. Eso sí, él estaba sentado en una mesa allá (señala) y yo canté toda la canción mirando para allá (señala el lado opuesto)", relató al aire de "Los Mammones" (América TV).

Además, contó cuánto tiempo hace que no toma alcohol. "27 años, 10 meses y, hoy, 12 días", confirmó, con mucho orgullo. "Celebro de estar vivo cada día que me levanto". agregó.

"Si tiene la oportunidad, que lo haga": El Mono de Kapanga aconsejó a Andrea Rincón en la previa de MasterChef Celebrity 2

La semana pasada y de visita a "Flor de equipo" (Telefe), Andrea Rincón adelantó cómo son las grabaciones de "MasterChef Celebrity 2" y recibió un mensaje de el Mono de Kapanga, quien participó en la primera temporada y tuvo un fugaz romance con ella. "Para mí Andrea la va a romper toda porque cocina y lo hace muy bien", dijo el cantante.

Además, el músico bromeó con su paso por el certamen: "Yo mucho no puedo aconsejar porque me echaron dos veces, pero principalmente mi consejo es tratar de no quemarse y no cortarse y si tiene la oportunidad de ponerle picante, que lo haga".

Sorprendida, Rincón destacó la personalidad del músico: "Martín es muy tranquilo y claramente ha probado muchas cosas que preparé". Y agregó: "Yo cocino bien, pero claramente no quiero ser chef, ni dedicarme a eso pero me cuestan muchas cosas que tengo que evolucionar en la vida, como manejar el tiempo".