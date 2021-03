La diva de los almuerzos y cenas sorprendió a propios y extraños.

En El Trece se encuentran realizando publicidades del programa que marcará el regreso de Juana Viale y Mirtha Legrand a las cenas de los sábados. Claramente, el slogan está apuntado a la vuelta de la nieta y abuela, ambas protagonistas de un envío televisivo característico de la señal del Grupo Clarín. Sin embargo, en las últimas horas, la diva de los almuerzos se plantó y aseguró que no pondrá un pie en el estudio: "No haré nada".

¿Qué fue lo que pasó? Según Teleshow, Mirtha Legrand dialogó con dicho medio para expresarle en forma escueta y contundente que no tiene pensado volver a la televisión hasta que se aplique la segunda dosis de la Sputnik V. "Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada. Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!", exclamó la protagonista.

De este modo, y más allá de los anuncios de El Trece, lo cierto es que Mirtha Legrand le generó un dolor de cabeza enorme a las autoridades y productores del programa que tenía como intención volver a contar con la diva en la mesa de los sábados. Así las cosas, todo apunta a que Juana Viale volverá a estar sola y al frente de un ciclo que intentará pelearle el rating a PH: Podemos Hablar.

PH arrasó con el rating en Telefe antes de la vuelta de Mirtha Legrand a la TV

Por primera vez en lo poco que va de este 2021, Podemos Hablar (PH), por Telefe, salió al aire en vivo durante este sábado 20 de marzo por la noche y arrasó con el rating con 8,8 puntos en el momento exacto del arranque a las 22.05 horas, mientras que El cine de El Trece (con la película Marcado por la muerte, con Colin Farrell) lo hizo con 4,9.

Sin embargo, cerca de las 22.30, el programa conducido por Andy Kusnetzoff alcanzó los 9,3 frente a los 3,9 de su archirrival. Por otra parte, América sumó 1,7 con Santo Sábado y El Nueve arribó a 1,6 con Vivo para Vos. La mejor cifra a la que llegó la tira del canal de las tres pelotitas fue 9,9, mientras que la del Grupo Clarín apenas obtuvo 6,5 como techo.

PH tuvo como invitados en esta oportunidad al periodista Rodolfo Barili, al doctor Alberto Cormillot, al actor Leonardo Sbaraglia y a las modelos Carolina "Pampita" Ardohain y Victoria Xipolitakis. Con las preguntas bien filosas a su estilo, el entrenamiento y varias anécdotas picantes de por medio, los seis presentes se divirtieron y pasaron una grata noche con la comida y el brindis de por medio.