Polémica declaración del famoso cantante de cumbia.

El famoso cantante de cumbia Antonio Ríos brindó una entrevista con La Nación en donde dejó declaraciones, cuanto menos, polémicas. Si bien no se pronunció en contra de la legalización del aborto, sí explicó que (para él) "Dios nos da la vida y nos las quita". Por otro lado, sí reconoció su rechazo hacia el uso de preservativos con una lamentable frase: "No tenía gracia".

Padre de 17 hijos biológicos y 3 "del corazón", el Maestro de la cumbia agregó: "Mi última hija tiene 17 años y las otras chicas no se quedaron embarazadas. Las otras se querían quedar embarazadas. Yo les preguntaba si se cuidaban, me decían que sí, pero era mentira, no se cuidaban".

Sobre su familia y los 20 hijos que tiene, Antonio Ríos aseguró: "Los veo a todos, me llevo muy bien porque soy un papá presente. Estuve ausente cuando me tocaban las giras por el interior, pero siempre que estuve en Buenos Aires, los vi a todos". En tanto, al pronunciarse estrictamente sobre la legalización del aborto, el reconocido cantante de la movida tropical sentó su posición de una manera sutil.

Antonio Ríos y su posición frente al aborto legal, seguro y gratuito

¿Cuáles fueron las palabras del cantante? Las siguientes: "Mi padre me dijo: 'Hijo, si alguna vez dejás a una chica embarazada nunca matés a tu hijo, eso es lo peor que podés hacer'. Por eso a mí nunca se me dio porque aborten. Cuando me decían que querían abortar yo les decía que no: 'Si es mi hijo, cómo lo vas a matar'. ¿Me entendés? No lo hacía por machista ni nada por el estilo".

"Hoy se pide por la ley del aborto y no estoy en contra porque cada uno opina como quiere, pero yo soy muy creyente y pienso que Dios nos da la vida y nos la quita. Es así. Tengo hijas que llevan su pañuelito verde, tampoco voy a ir en contra de mis hijas", sentenció Antonio Ríos.

"Abrir la verdulería": el día que Antonio Ríos volvió a su casa sin dinero de un show musical

"La primera noche que hice un show mi señora me preguntó ‘¿trajiste plata?’ Yo había llegado a las 7 del baile y me dice ‘no te duermas, como no trajiste plata tenés que abrir la verdulería'", enfatizó Antonio Ríos, quien rememoró aquellas épocas en las que aún no se había consagrado en un ambiente que luego lo tendría como referente indiscutido.

¿Cómo hizo para subsistir en la música a espaldas de su esposa? “A la semana siguiente le empecé a pedir a mi patrón que me adelante plata y me empecé a autopagar”, explicó el Maestro, evitando de este modo tener que abrir el local familiar para poder descansar luego de una larga noche.