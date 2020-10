¿A quién aludió Ángel de Brito?

El conductor Ángel de Brito protagonizó un llamativo momento al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM). Es que quien conduce los hilos del magazine matutino que también cuenta con Yanina Latorre disparó con munición gruesa contra una de las figuras del Cantando 2020. "Además de tibio, pésimo. No lo banco más", soltó. ¿A quién hizo alusión?

De forma risueña y en tono irónico, Ángel de Brito se refirió de este modo a Oscar Mediavilla. El productor musical es una de las principales caras del ciclo de canto producido por Marcelo Tinelli y uno de los responsables de que el rating de este envío no decaiga aún más en la lucha contra Telefe. "Cuando el jurado arranca como Oscar Mediavilla, que ayer estuvo pésimo. Además de tibio, pésimo. ¿Cómo no sabés qué decir? Yo cuando era jurado tenía mil cosas para decir", aseguró de Brito.

Alegando un malestar por las devoluciones de Mediavilla a Florencia Tesouro y Dan Breitman, quien conduce el Cantando 2020 junto a Laurita Fernández manifestó: "No lo banco más, no lo banco más. Después le dijo a Dan Breitman, tenía una pésima noche, no sé si se peleó con Patricia... Le dijo a Dan 'otro día te voy a decir lo que tenés que...'. Otro día no, hoy, papi. Otro día por ahí no estamos".

En tanto, el Cantando 2020 sigue cayendo en picada y MasterChef contunúa dándole cátedras de buenas mediciones en cuanto al rating televisivo se refiere. En los últimos días, el BAR compuesto por Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez fue disuelto de manera fugaz. ¿Seguirán las modificaciones debido a los pésimos números que maneja El Trece?

Las noticias no son alentadoras para Marcelo Tinelli. Y para El Trece, menos. Es que, en el afán de intentar enderezar el rumbo de un barco que cada vez se hunde más en la guerra contra el bajo rating, la señal televisiva del Grupo Clarín decidió pegar otro volantazo inesperado. Sin dudas que el mismo generó una caída en la imagen del Cabezón, quien sufrió una dura respuesta por parte de la audiencia tras caer (una y otra vez) frente a Telefe en la franja horaria nocturna. Han llegado despidos masivos en el Cantando 2020.

Luego de la gala de tríos en el certamen de canto, fue el conductor Ángel de Brito quien se encargó de brindar la noticia: el BAR ya no estará en el Cantando 2020. De este modo, y pese a que se había anunciado como una carta de refuerzo para intentar levantar el rating del programa, los integrantes del jurado alternativo dijeron adiós.