Karina "La Princesita" tuvo que elegir a quién prefería de sus ex parejas: ¿El Kun o El Polaco?

Karina "La Princesita" tuvo que responder el desafiante las preguntas del ping pong de Jey Mammón que, lejos de ir a lo sencillo, buscó generar polémica. En la última pregunta, la cantante tuvo que elegir entre dos de sus ex parejas: ¿Kun Agûero o El Polaco?

Sin titubear, Karina dio una respuesta contundente: "El Polaco, ni tengo que pensarlo". El conductor de Los Mammones le pidió si podía argumentar, a lo que la cantante respondió: “Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… solo por eso. Porque después están como al mismo nivel”.

Karina "La Princesita" y El Polaco fueron novios muy de jóvenes y terminaron la relación en medio de discusiones por infidelidad. Estuvieron seis años juntos y tuvieron a su hija, Sol Cwirkaluk, quien hoy tiene 13 años. En su momento, el cantante admitió que se portó muy mal con Karina, quien lo acusaba de ser un padre ausente. Con el Kun Agüero estuvieron pareja durante cinco años y se separaron en 2017, también con rumores de infidelidad en el medio.

Durante el ping pong de Jay Mammon, Karina se sacó los filtros y reveló que muchos de los temas que canta en los recitales no fueron para El Polaco: “Él se adjudicó que las canciones fueron escritas para él y no fue así. Pero como sirvió, dijimos ‘dale, si’, pero fueron escritas para otro”.

Finalmente, habló de cómo conoció a sus ex parejas: “No voy a decir cuál, pero uno me escribió por mensaje de texto para que diera un show y el otro, me lo presentaron”. Cuando Mammon le consultó por qué el misterio, Karina dio sus motivos: “Porque no quiero darle importancia a ninguno de los dos, no me interesa. Al Polaco lo respeto porque es el papa de Sol y ya”.