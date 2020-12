Explotaron las internas en el canal de las pelotitas.

En las últimas horas, una gran figura de Telefe anunció su despido del canal de las pelottas. Mediante sus redes sociales y visiblemente sorprendida, Tamara Pettinato aseguró haber sido despedida de Cortá por Lozano y sembró la polémica.

"¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: "La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada. Ya nos volveremos a ver", enfatizó Tamara Pettinato, quien se encontraba de viaje cuando recibió la fatídica noticia.

Luego de manifestarse en redes sociales, Revista Pronto se comunicó con la periodista y la misma se encargó de aclarar cómo fue su lamentable situación: "Mi contrato no se terminó y tengo firmado hasta diciembre de este año inclusive. Me están echando antes de que termine. Estoy de vacaciones y me llamaron en la mitad del viaje para avisarme que no vuelva".

Tamara Pettinato ha sido una de las panelistas más emblemáticas del ciclo conducido por Verónica Lozano. Esta decisión, tan polémica como inesperada, cayó como un baldazo de agua fría para sus compañeros. Dentro del elenco de Cortá por Lozano se ha generado un gran vínculo entre los profesionales y eso es lo que se ve en las pantallas que sintonizan Telefe para pasar sus tardes.

De ahora en más, la hija de Roberto Pettinato no estará más en la pantalla del canal de aire más allá de contar con un contrato vigente. Según sus palabras, fue el propio músico y conductor quien le dio una enseñanza de vida para cuando decida afrontar su camino en los grandes medios: "La tele no tiene corazón".

Tamara Pettinato, ¿en la vida de un famoso periodista?

La periodista Tamara Pettinato estaría cerca de la vida de un famoso periodista. La panelista de Cortá por Lozano protagonizó un sorpresivo cruce con el hijo de Paulo Kablan. Facundo, de 23 años, se presentó en la cámara donde su padre sale al aire de Telefe para dialogar con la protagonista. Ella consultó por la edad del joven, a quien apodó como Kablan Junior.

“¿Qué edad tiene Kablan menor?”, consultó Tamara Pettinato. Al escuchar que Facundo Kablan tiene 23 años, la periodista continuó: “Hola Kablan Junior. Te hago una pregunta. ¿Hasta qué edad sos de salir con chicas?”. De forma inmediata, el hijo del periodista respondió sin filtros: “No tengo problemas porque para el amor no hay edad, así que no me hago mucho problema”.