La campaña de vacunación contra el coronavirus es uno de los temas que más se cuela en todas las conversaciones. Esta vez, llegó a los programas de la tarde de fútbol cuando Oscar Ruggeri criticó duramente al ministro de Salud Ginés González García y a los dirigentes que no forman parte de los grupos de riesgo ni son esenciales y ya se vacunaron: "Vergüenza les tendría que dar".

En un fuerte monólogo durante F90, el programa de ESPN en el que es panelista, Oscar Ruggeri se despachó contra el ministro de Salud y los dirigentes políticos que ya se vacunaron contra el coronavirus. "Mi mamá tiene 87 años y no está vacunada", aseguró visiblemente molesto el defensor campeón del mundo en 1986.

El panelista también confió que él podría vacunarse si quisiera, por sus contactos y por ser conocido, pero que no lo hará. "Hay que vacunar a los abuelos", reclamó Ruggeri. "El presidente tiene que estar vacunado, porque es nuestra autoridad mayor", siguió en su descargo el ex futbolista que minutos antes había criticado a los economistas argentinos.

Según el propio ex defensor campeón del mundo, su madre sigue encerrada por miedo a contagiarse en su casa de Corral de Bustos, Córdoba. "Hace un año que no la veo", agregó Ruggeri. El ex jugador suele utilizar su espacio en el programa conducido por Sebastián Pollo Vignolo para ofrecer monólogos y anécdotas de su carrera como jugador y entrenador. En diversas ocasiones se refirió a cuestiones de actualidad más allá del fútbol.

Docentes, médicos, enfermeros, policía, bomberos y después los jubilados, fue el orden que Ruggeri reclamó a las autoridades sanitarias que respeten para la vacunación. Y por último les dejó un mensaje a los intendentes, diputados y senadores jóvenes que ya se vacunaron: "No me muestren ustedes la carita en el noticiero de cómo se están vacunando, no sean ventajeros".

Más dosis de Sputnik V en Argentina

Durante el viernes llegarán otras 400.000 dosis desde Moscú de la Sputnik V. El nuevo cargamento debió retrasarse por un fuerte temporal que azotó la capital rusa. Aunque todavía hay personal de salud que no fue vacunada, con esta nueva entrega de dosis el plan de vacunación continuará con los adultos mayores de 70 años. Vale aclarar que personas en geriátricos y residencias ya recibieron sus dosis. Luego será el turno de docentes y personal de seguridad.