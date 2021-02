Fuerte acusación de la mediática.

Al aire de Polino Auténtico, la mediática Yanina Latorre realizó una grave denuncia contra Guillermo "El Pelado" López. En plena entrevista con Sol Pérez, la esposa de Diego Latorre felicitó a la ex "chica del clima" por renunciar a Sábado Santo y acordar su llegada a MasterChef Celebrity 2. Justamente, el primer programa mencionado es el que conduce el ex CQC.

En ese momento, Yanina lanzó una dura acusación directamente enviada hacia quien supo conducir Lo Sabe, No Lo Sabe: “¡No sos boba, te fuiste al éxito de la televisión! Igual, ese programa en el que estabas... ¿Sabés las veces que llamé y mandé carta documento? Cuando fue lo de mi hija dijeron de todo. Y ahora, ¿por qué no mataron a Morena Rial? ¡Porque le tienen miedo al drepa!”.

"Amalia (Granata) y yo lo padecimos (NdeR: ambas trabajaron en Antes de que sea tarde, ciclo conducido por López). ¡Y él pone cara de boludo y es más malo! Ahora en el programa que trabajabas se la pasaban haciendo informes sobre mí, que soy una persona decente, y por ahí detrás venía algo de Pampita y el Pelado decía: ‘Bueno, ahora vamos a hablar de una señora en serio’ ¡Que se lave la boca antes de hablar de mí! ¿Por qué no me la sobás, Pelado?”, exclamó Yanina Latorre.

Acto seguido, la mediática e influencer aseguró haber vivido más de una experiencia incómoda debido a supuestas acciones de Guillermo "El Pelado" López que prefirió no mencionar al aire: "Lo tenía que decir…y a ver si abro la boca y hablo de las cosas que hacía en el camarín. Yo vi mucho ahí adentro ¡puedo hacer un programa entero con lo que hizo!”. ¿Habrá respuesta del conductor?

Yanina Latorre y el mal momento que vivió en Miami: "Me putearon"

La mediática Yanina Latorre pasó sus vacaciones en la ciudad norteamericana de Miami. Y desde allí, fiel a su estilo, grabó un video que terminó subiendo a Instagram para revelar el mal momento que le tocó atravesar. Asegurando tener miedo por no saber si podría regresar a la República Argentina, la esposa de Diego Latorre enfatizó en la posibilidad de que le nieguen volver a su país natal en la fecha estipulada.

“Hoy es un día horroroso, llueve, hay viento, me levanté muy temprano, conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado”, relató la influencer, quien al igual que los demás turistas tuvo que aguardar por las nuevas restricciones en la frecuencia de los vuelos provenientes de aquellos destinos turísticos más elegidos por los argentinos.