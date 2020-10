El periodista Rodolfo Barili habló de su relación con su compañera de Telefe Noticias Cristina Pérez y reveló cómo se afianzó su vínculo a raíz de la pandemia de coronavirus.

El conductor del noticiero valoró el tándem que hace con la periodista desde hace 18 años y contó detalles del vínculo que tienen y tuvieron. Además, señaló que a partir de los cambios en el Telefe por el COVID-19, se acercaron mucho más.

"Con Cris jamás nos peleamos. Hemos tenido y tenemos, discusiones editoriales, periodísticas, o sobre temas personales, pero pelearnos nunca", resaltó. Si bien muchos seguidores de ambos siempre se esperanzan con que surja el amor entre ellos e incluso formaron el club de fans Rostina (de la conjunción entre Rodolfo y Cristina), ellos son sólo amigos.

En ese sentido, Barili indicó que una pareja de noticiero "tiene que ver con una conexión natural, pero también con la generosidad en la construcción del espacio del otro", en declaraciones a La Nación.. Y reveló cómo se afianzó el vínculo durante la pandemia: "Ahora, que el noticiero está segmentado en diversos espacios para prevenir contagios, con Cris ocupamos una oficina separados de los productores, esto hace que estemos mucho más tiempo juntos y que yo sepa mucho más de la vida de ella, y ella de la mía".

Desde 2002, los conductores formaron una pareja que el público adoptó gracias a algunas relajaciones en la estructura del noticiero. Entre ellas, Barili introdujo el tuteo con su compañera y con la audiencia. "Empecé a notar que tenía un televidente de mi edad y, como a mí no me gusta que me digan de usted, supuse que a la audiencia tampoco", recordó sobre esa estrategia.

"El noticiero es el día de una persona: hay buenos momentos, carcajadas y, también, aparece el dolor, lo más abrumador", consideró

Recortes en Telefe Noticias

Con la llegada de octubre, Telefe decidió hacer algunos cambios en la programación para refrescarse y mantener el dominio sobre El Trece. En ese contexto, el que salió perjudicado fue Telefe Noticias, que sufrió un fuerte recorte.

En el nuevo esquema, el noticiero de Pérez y Barili irá desde las 20 hasta las 21.15 a partir del próximo lunes 5 de octubre y no hasta las 21.45, como lo hace por el momento.

Este no es la primera vez en el mes que al programa le achican su espacio. El ciclo había perdido 15 minutos a comienzos de septiembre para que Jesús, el tanque del rating del canal, tuviera más tiempo de competencia contra Bienvenidos a Bordo, el programa de entretenimiento que conduce Guido Kaczka por El Trece.