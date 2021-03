En diálogo con Los Mammones, la actriz argentina Eugenia Tobal denunció a un famoso periodista por extorsionarla con material privado. Todo se dio a raíz de su visita al Vaticano para saludar al Papa Francisco e intercambiar algunas palabras con el Sumo Pontífice: “Fue horrible porque me mandaron a leer los labios. Nada de eso estaba premeditado, solo sucedió. Yo le dije que era muy feliz con mi vida y que lo único que me faltaba era ser mamá”.

“Fue un momento muy privado y muy íntimo porque hablábamos al oído y solo uno de mis hermanos, que estaba al lado, escucho la charla. Y después me enteré, porque me llamaron de todos lados pero no di notas, que me habían leído los labios”, agregó Eugenia Tobal. Luego, le llegaría una propuesta para brindar una entrevista a la que inicialmente se negó.

Al ocurrir esto, el periodista que intentó convocarla la "apuró" de una forma insólita y repudiable: “Ahí me dijeron ‘Bueno, pero si no nos das la nota tenemos este material’. No voy a dar el nombre del periodista porque ya lo hablé con él y me pidió disculpas, pero es uno muy conocido”. Si bien no brindó su nombre, quien haya sido seguramente sintió el temor de ser delatado frente a cámara (cosa que no sucedió).

Francisco afirmó que visitará la Argentina "cuando se dé la oportunidad"

El Papa Francisco aseguró este que visitará la Argentina "cuando se dé la oportunidad" y afirmó que pensaba viajar al país en 2017 pero debió cancelarlo: "Cuando se dé la oportunidad se deberá hacer. Argentina, Uruguay y el Sur de Brasil, ya que hay una similitud cultural", planteó el pontífice en relación a un eventual viaje a su país de nacimiento, al ser consultado en la conferencia de prensa que ofreció en el avión en el que regresó hoy a Roma desde Bagdad.

"Yo quiero decirlo, para que no se hagan fantasías de patria-fobia", enfatizó el Papa, que estuvo acompañado durante toda la gira por diversos medios, entre ellos la agencia nacional de noticias. El pontífice recordó que en 2017 "estaba programado" un viaje a Argentina, Chile y Uruguay a fines de noviembre, pero explicó que se canceló por las elecciones en el país transandino, y se pospuso a enero.

Sin embargo, a causa de las vacaciones de verano, "no era posible" ir a la Argentina y Uruguay en enero de 2018, porque "es como nuestro julio y agosto", agregó, en relación al período de vacaciones de Italia. Finalmente, Francisco visitó Chile en enero de 2018 junto a Perú, que fue agregado a la gira "porque había sido dejado de lado del viaje a Ecuador, Paraguay y Bolivia" de 2015, explicó. El Papa planteó además que, cuando le preguntan por su regreso al país, responde con humor. "Suelo decir de forma irónica que ya estuve 76 años. ¿Es suficiente, no?", dijo.