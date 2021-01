Ángel de Brito y una revelación inesperada.

Al aire de Los Ángeles de la Mañana, el periodista Ángel de Brito realizó una explosiva revelación sobre una de las hijas de Diego Maradona. "Es vivísima", aseguró. Ahora bien, ¿a quién hizo alusión la persona que también fue conductora del Cantando 2020?

“Yo creo que Jana es vivísima porque es la que menos se muestra y la que menos habló en público. La ves y ves casi una adolescente, como buenita y tímida. Pero tiene su carácter y también tiene lo suyo”, argumentó Ángel de Brito, llamando la atención de las panelistas de su programa mientras él salía en vivo desde su hogar vía streaming.

Para redondear sobre este tema, y dejando en claro que ninguno de los integrantes del círculo íntimo del fallecido astro argentino carece de personalidad, el periodista agregó: “Acá no hay santos, evidentemente no hay santos”. Tras ello, realizó una alarmante acusación contra Diego Jr., el hijo que Maradona tuvo con Cristina Sinagra en Italia.

“Por ejemplo, me contaron que Jr. un tiempo antes de morir Diego le pedía a Matías Morla una casa para él. Le reclamaba ‘dame la casa, quiero la casa’ y está en los chats que presentaron en la Justicia. Por eso, a Morla le sorprende que Diego Jr. lo mate en las redes. Dice ‘este pibe que hoy me está matando y me pide rendición de cuentas, es el mismo que me pedía una casa de 500 mil dólares’”, sentenció de Brito.

Apareció otra mujer que afirma ser hija de Diego Maradona: "Soy pobre"

Una mujer llamada Damaris Alejandra se comunicó con Luis Ventura tras compartir en sus redes sociales un DNI y una foto en la que se ve en brazos de Diego Armando Maradona. Ella ya tiene el apellido del astro argentino, y manifiesta que ha sido reconocida por él. De todos modos, su intención es no integrar la sucesión de la herencia que ha dejado el "Diez".

"Estaríamos hablando de la primera hija reconocida por Maradona que, teóricamente, es la de la imagen en la que está con Diego en el año 1986 o 1987, cuando él jugaba en el Napoli", aseguró Luis Ventura, al aire de Informados de Todo. Lo cierto es que Horacio Cabak, conductor del ciclo, leyó textuales del mensaje recibido por su colega de espectáculos.

“Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que me conozca nadie más. Cometí un error en hacerme una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero herencia material de mi padre. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener”, comenzó diciendo la mujer de 37 años en la carta dirigida hacia Luis Ventura.