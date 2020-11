Eduardo Feinmann y Facundo Pastor protagonizaron una durísima pelea en pleno programa de América TV. Y si bien los cruces y las indirectas parecían haber cesado, esta mañana se reavivó con un comentario que parece encender una nueva interna en el canal.

Todo empezó cuando Feinmann se encontraba al frente de su noticiero y sucedieron errores técnicos que imposibilitaban la salida de sus móviles. "No lo escucho, no lo escucho... No escucho el audio. Pero a ver... ¡No podemos tener un audio ni siquiera de nuestro propio móvil! ¿Cómo puede ser?", expresó indignado.

A su vez, mostrando toda su bronca contra la producción, destacó que es algo que no le pasa a nadie más en el canal. "Me lo hacen a propósito, en serio. Mirá que veo todo el día América. No le pasa a nadie, eh. ¡Qué bárbaro! No le pasa a Maxi, a Mauro Viale, a Jony... No le pasa al conductor de la mañana (sic), sólo a mí. Y después viene el conductor de la noche y tampoco le pasa, a mí sí. Qué bárbaro", disparó fuertemente.

El conductor de la mañana no es otro que Facundo Pastor, a quien Feinmann evitó nombrar tras la pelea que tuvieron. La contraparte de la pelea, lejos de ser indiferente al comentario de su colega, recogió el guante y salió a responder con una oportuna chicana.

En su programa también sucedió un problema técnico cuando una de sus cronistas salía al aire. Pastor aprovechó el momento y deslizó: "La perdíamos a Paula, ahí con una interferencia. Si la podemos recuperar me avisan. ¿No la tenemos a Paula? Tenemos algunos problemas técnicos que suceden en todos los espacios. Lo digo porque después se quejan algunos que esto solo sucede en sus espacios".

La pelea entre Feinmann y Facundo Pastor

La discusión se desencadenó cuando ambos estaban debatiendo acerca del conflicto que hay en torno al reclamo de tierras que realizó Dolores Etchevehere hacia sus hermanos en Santa Elena, Provincia de Entre Ríos.

El verborrágico periodista se mostró furioso por la ocupación de tierras de Juan Grabois y compañía; mientras que Pastor se amparó en la palabra del Juez Rául Flores y consideró que no se trata de una acción ilegal. A partir de aquel momento, Feinmann explotó de bronca y realizó un fuerte descargo.

"Lo que dice el Juez es una burrada. Como ya se sacó el peso de encima, el mismo burro te dice que no sabía". Y su compañero volvió a marcarle la cancha: "¿A vos no te parece increíble que una situación familiar sea un tema de Estado? Si esto involucra al Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, a la Policía y nos involucra a nosotros", indicó, y agregó: "El periodista sos vos y el pelotudo soy yo".

Luego, Facundo le resaltó a su colega que lo ideal sería aguardar por la determinación de la Justicia: "Yo estoy esperando a que la Justicia falle. Mirá si vamos a tener un país parado por los líos que hay de herencias. Dolores Etchevehere dice que ella tiene una parte del campo".

Molesto por aquel comentario, Feinmann se desató en pleno aire y le manifestó: "Quedate tranquilo, Pastor. Quedate tranquilo, vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo".