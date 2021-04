Sigue la polémica que señala a MasterChef Celebrity 2 por mostrar pedazos de animales muertos.

MasterChef Celebrity 2 está en la cresta de la ola popular aunque no para de sumar críticas debido a un desafortunado episodio que despertó la indignación de muchos famosos y grupos de activistas por los derechos de los animales. Se trata del desafío en el que los participantes tuvieron que entrar al mercado a oscuras y elegir lo que cocinarían "a ciegas". A los comentarios de repudio se sumó la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, quien se mostró dura con el reality de Telefe: "Desagradable".

Las risas de Santiago del Moro y el jurado ante las reacciones de los famosos chocándose con trozos de animales muertos, cabezas de cerdo, chinchulines y hasta animales embalsamados en el mercado provocaron un turbulento vendaval en torno al programa de Telefe y las agrupaciones que luchan por los derechos de los animales salieron con dureza al cruce. También, las voces de actrices como Marcela Kloosterboer llamaron la atención a la señal y dieron la señal de alarma a las figuras del espectáculo sobre la problemática.

"No es una película de terror, no es ciencia ficción, no es drama, no es comedia, es el 'MasterChef' de la siniestra perversidad… Es la cruel armonía que se genera desde lo peor del ser humano, reírse y burlarse de la vida de un animal es menospreciar su vida y hacer juegos y malabares televisivos con cuerpos de animales descuartizados es realmente para un estudio profundo de las conductas humanas. Pero bueno, no podemos pedir peras al olmo…, pero sí podemos repudiar y pedir que se prohíban ese tipo de contenidos que solo impulsan a ir en contra de la toma de conciencia sobre el respeto hacia los animales, de la naturaleza y de la vida misma", manifiestó la Unión Vegana Argentina.

Y agregaron: "Sugerimos hacer el MasterVeganChef con comidas basadas en plantas y así contribuir a promover el pedido que hace la ONU, el IPCC Panel Intergubernamental por el Cambio Climático y miles de ONGs de todo el mundo, los que piden eliminar el consumo de carne, para ayudar a enfrentar el cambio climático, porque esa industria es la mayor responsable del calentamiento global que es lo que genera el cambio climático. Y no solo hablamos de esa industria en la tierra, también hablamos de la del mar".

“Desagradable”, escribió la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, quien también es vegetariana y casi vegana, ante los comunicados públicos de agrupaciones activistas como Voicot. Por su lado, Kloosterboer volvió a aparecer en redes para decir que lo acontecido en el programa que conduce Santiago del Moro fue “siniestro”. Del medio, se destacaron la reacción de Malena Pichot también comentó el posteo, con emojis de aplausos y de Liz Solari, quien le dio un "me gusta" a la publicación.